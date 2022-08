Collistar Talasso-Scrub, il migliore scrub naturale corpo in offerta con il 41% di sconto

Lo scrub per il corpo è un prodotto che non può mancare in una beauty routine. Da utilizzare 1 o 2 volte a settimana, lo scrub per il corpo aiuta ad esfoliare la pelle, eliminando le cellule morte e favorendo il ricambio cellulare.

Inoltre, grazie a questa sua azione, aiuta ad ottenere una pelle più luminosa e ad eliminare i peli incarniti, una problematica molto comune che solitamente non dà grossi problemi ma molto poco estetica.

I peli si definiscono incarniti quando, nascendo dal follicolo, si sviluppano nella zona sottocutanea invece di uscire in superficie. Per la maggior parte, i peli incarniti sono causati dalla presenza di cellule morte in superficie che ostacolano la fuoriuscita dei peli, e possono presentarsi in ogni parte del corpo, ma l'incidenza maggiore si ha nelle zone sottoposte a depilazione (sia con il rasoio che con la ceretta), come le gambe, l'inguine e le ascelle.

Il Talasso-Scrub di Collistar

Grazie agli sconti Amazon, solo per pochi giorni puoi trovare lo scrub corpo Talasso-Scrub di Collistar in offerta a 29,00?, con uno sconto del 41%.

Il Talasso-Scrub Rassodante abbina i benefici della talassoterapia all?efficacia rassodante di un attivo italiano: la ciliegia della Emilia Romagna, ricca di vitamine A ed E. Esfoliante e detossinante, grazie al mix di sali marini, sale rosso e polvere di nocciolo di ciliegia leviga e purifica la pelle, mentre l?olio di ciliegia e l?estratto d?alga padina pavonica favoriscono il tono e la compattezza della pelle, tonificandola e rassodandola.

Inoltre, svolge un?azione nutriente e idratante grazie agli oli di ciliegia, jojoba e al germe di grano, che rendono la pelle morbida e vellutata tanto da non sentire il bisogno di applicare una crema idratante dopo aver utilizzato lo scrub!

Infine, gli oli essenziali di pompelmo e bergamotto stimolano la pelle esaltando l?efficacia del trattamento.

Il Talasso-Scrub di Collistar è quindi uno dei migliori scrub corpo, capace di esfoliare la pelle lasciandola morbida e super liscia, ed è in offerta su Amazon con il 41% di sconto solo per poco tempo: approfittane subito!

Applicazione: miscelare il prodotto, massaggiarlo su pelle umida, per uno scrub più delicato, o su pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante, insistendo sulle parti più ruvide (gomiti, talloni, ginocchia), quindi sciacquare.

