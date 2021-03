Offerte last minute: Sega circolare Popoman scontata del 33%

Gli amanti del fai da te non possono fare a meno della sega circolare in offerta solo per oggi con uno sconto del 33%

Costruire un armadio o dedicarsi alla manutenzione della casa: gli appassionati del fai da te sanno quanto sia importante avere gli attrezzi giusti per lavorare e praticare il loro hobby in totale sicurezza. Per questo gli amanti dell’artigianato non potranno fare a meno della sega circolare in offerta solo per oggi con uno sconto del 33%

La macchina dotata di 2 lame è efficiente sul legno grazie anche al motore in rame puro, inoltre le guide parallele assicurano il controllo della larghezza di taglio, garantendo un risultato efficiente e diretto. Grazie alla guida laser regolabile, si potrà avere un taglio lineare con risultati professionali.

La maniglia realizzata in morbida pelle antiscivolo, riduce le vibrazioni, con una pressione uniforme, facile da controllare e confortevole anche dopo lunghe ore di lavoro.

Il doppio interruttore di protezione impedisce l'apertura accidentale della macchina, mentre la protezione delle lame in alluminio è progettata per evitare scintille e proteggere le dita durante l’uso.

Dotato di un condotto collegato all’aspirapolvere, rimuovere e aspirare la polvere sarà semplice e si potrà mantenere l'area di lavoro libera dai residui e coltivare il proprio hobby in un ambiente pulito.

La batteria ricaricabile ad alta velocità è pronta in appena 2 ore, consentendo alla sega circolare una lunga autonomia.