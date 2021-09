Offerte di settembre Amazon: seggiolone Polly Progres5 Chicco scontato del 40%

I bambini crescono in fretta e quando iniziano a stare in posizione seduta e si avvicina la fase dello svezzamento, è arrivato il momento di coinvolgerli di più e farli stara a tavola con il resto della famiglia.

Dai 6mesi in poi, il seggiolone diventa l’accessorio immancabile perché consente al bambino di portare il cibo alla bocca in autonomia e avere un rapporto più diretto con i genitori, che potranno renderlo partecipe delle loro attività.

Per evitare che il pranzo o la cena si trasformino in un momento di stress e confusione, bisogna scegliere il modello ideale. Grazie alle offerte di settembre Amazon è possibile acquistare il seggiolone della Chicco con uno sconto del 40%

Polly Progres5 accompagnerà il piccolo nella crescita perché è pensato per i bambini dai zero mesi fino ai tre anni per un massimo di 15 kg.

Realizzato con materiali di qualità e durevoli, ha un design essenziale ed accattivante grazie alla struttura in grigio chiaro e al sedile con rivestimento a pois sui toni del rosso e del grigio.

Il seggiolone 5 in 1 si adatta ad ogni esigenza e alle varie fasi della crescita! Lo schienale può essere reclinato in 4 diversi livelli, così da diventare una comoda sdraietta per assicurare il massimo del relax al bambino agevolati anche dal poggiagambe regolabile in tre posizioni.

Nella modalità seggiolone, invece, è dotato di un ampio vassoio con copertura per far mangiare al piccolo la pappa in totale comodità e avere il piano pulito in pochi minuti, perché rimovibile e lavabile in lavastoviglie.

L’altezza regolabile su 8 livelli differenti consente a

Polly Progres5 di adattarsi al meglio al tavolo, mentre i braccioli facilitano la discesa e la salita al piccolo.

Pratico e facile da spostare grazie alle 4 ruote, la seduta si sgancia dai piedini di supporto per trasformarsi in un pratico rialzo sedia su cui il piccolo potrà sedersi in totale sicurezza grazie alle cinture per fissare la seduta.

Una volta chiuso Polly Progres5 occupa poco spazio perché dotato di una struttura compatta e in grado di stare in piedi da solo così da poterlo sistemare in ogni angolo della casa, riducendo al minimo l’ingombro.