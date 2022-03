Il salottino per arredare l’esterno scontato del 30%

L’esterno di casa il più delle volte viene trascurato e non valorizzato nel modo giusto. Anche se non si ha un giardino, un terrazzo o un balcone possono diventare la continuazione della casa, ma soprattutto il luogo in cui trascorrere piacevoli momenti quando arriva la bella stagione. Inoltre, con l’outdor possiamo avere un piccolo angolo di verde anche se viviamo in città.

Per avere un esterno di design in cui rilassarci e approfittare delle giornate primaverili, gli arredi hanno un ruolo centrale. Se siamo alla ricerca di una soluzione in grado di unire estetica e convenienza, non possiamo farci sfuggire le offerte Amazon e acquistare il set terrazza Iowa con uno sconto del 30%

Il salottino, composto da un tavolo e due poltrone, è elegante e pronto ad impreziosire il balcone o la terrazza. Realizzato in vimini da 7 mm, ha uno speciale effetto legno, ma nello stesso tempo è resistente agli agenti atmosferici, senza scolorire nel corso del tempo.

Pensato per l’esterno, è adatto anche all’interno assicurando il minimo della manutenzione, inoltre i cuscini permettono di sfruttare al meglio le poltroncine e di avere il massimo del comfort. Ideale per terrazzi piccoli, questo set è reso unico dal tavolino contenitore che permette di conservare al suo interno plaid, cuscini e coperte da avere a portata di mano durante le serate più fredde.

Grazie al suo design sofisticato e ai comodi cuscini, Iowa è davvero irresistibile ed è il complemento perfetto per qualsiasi giardino e patio, mentre la superficie liscia è ottima per poggiare piatti e bicchieri e concedersi un piacevole aperitivo in compagnia di amici e parenti.

La struttura leggera e il montaggio semplice consentono di spostare e montare facilmente il salottino così da conservarlo al sicuro durante la stagione più fredda.