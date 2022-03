Il siero viso biologico di Nuvo’ in offerta con uno sconto del 50%

Solo per pochi giorni, puoi trovare in offerta su Amazon il siero viso in gel alla bava di lumaca di Nuvo? a soli 18,09?, con uno sconto del 50%. Vediamo quindi tutte le caratteristiche di questo prodotto di ottima qualità.

Desideri ridurre le impurità del tuo viso? Pori dilatati sempre più evidenti? Il tuo viso tende ad arrossarsi o presenta imperfezioni?

Allora Remidial Serum di Nuvo? è il prodotto perfetto per te! Questo siero viso in gel, infatti, combina 9 principi attivi selezionati ed innovativi per contrastare imperfezioni, impurità, acne, pori dilatati e imperfezioni del viso, aiutando a migliorare la grana della tua pelle e rendendola più fine, omogenea e compatta.

La sua formula contiene:

Bava di lumaca ? ricca di allantoina, collagene, elastina e acido glicolico

Acido Mandelico - grazie alla sua proprietà antibatterica, è in grado di rallentare la proliferazione del batterio che causa l?acne. Inoltre aiuta la pelle mista, grassa o impura a ridurre l?eccesso di sebo.

Estratto di Salice ? lenitivo e calmante per pelle irritata.

Estratto di Bardana - aiuta la pelle grassa, impura ed a tendenza acneica grazie alla sua azione purificante e calmante.

Vitamina PP (Niacinamide) - aiuta a migliorare la grana della pelle rendendola più fine e compatta, con pori meno dilatati. Inoltre, protegge e rinforzare la barriera cutanea contro l?aggressione degli agenti esterni.

Estratto di Biancospino - calmante contro eventuali pruriti che possono arrossare la pelle.

Giglio Bianco - famoso per le sue proprietà emollienti, lenitive e calmanti.

Tea Tree Oil ? dalle proprietà antibatteriche, cicatrizzanti.

Olio Essenziale di Lavanda - aiuta a bilanciare le secrezioni di sebo e contrasta l?acne e la pelle impura.

Ideale per tutti i tipi di pelle (mista, secca, normale) e particolarmente indicato per la pelle mista o grassa, il siero viso Remidial Serum è un prodotto biologico certificato ECOBIOCOSMESI di AIAB, 100% Made in Italy, Nichel tested, dermatologicamente testato anche su pelle sensibile e privo di Parabeni, Petrolati e Siliconi.

Ha una texture in gel molto confortevole, si può applicare su viso, collo e décolleté al mattino ed alla sera da solo o prima della crema viso, si assorbe facilmente e lascia la pelle morbida e fresca, senza ungere o appicciare. Inoltre, è un?ottima base anche per il trucco, ed è realizzato con il 90% di bava di lumaca pura estratta completamente a mano, grazie ad un procedimento naturale e non invasivo nel pieno rispetto dell'animale, tra le colline del Lago di Garda, lontano dall'inquinamento e dallo smog.

