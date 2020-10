Prime Day: l'edizione speciale del silk épil Satinelle Essential di Philips in offerta con uno sconto del 43%

Grazie, all'evento Prime Day, l'edizione speciale del silk épil Satinelle Essential di Philips è in offerta su Amazon a 39,99 €, con uno sconto del 43%.

Il silk épil Satinelle Essential di Philips è un epilatore elettrico con filo pratico e semplice da usare che lascia la pelle liscia e senza peli per settimane. Le caratteristiche principali che contraddistinguono questo epilatore sono:

sistema Opti-light, per individuare e rimuovere con facilità anche i peli più difficili;

2 impostazioni di velocità, per catturare i peli più sottili e quelli più spessi;

testina epilatoria lavabile sotto l'acqua corrente, per una pulizia facile e un'igiene ottimale;

impugnatura ergonomica e sagomata per una presa confortevole;

utilizzo con filo;

dischi epilatori delicati per un'epilazione efficace;

20 pinzette di precisione che rimuovono delicatamente alla radice i peli con una lunghezza minima di 0,5mm.

Questa edizione speciale, inoltre, include anche:

un mini epilatore senza filo;

senza filo; una pinzetta Philips per le zone sensibili;

per le zone sensibili; una spazzolina per la pulizia dell' epilatore ;

; una custodia da viaggio elegante, per riporre e trasportare il dispositivo.

Il mini epilatore è l'ideale per le zone sensibili, come le ascelle e la zona bikini, ed è comodissimo da portare in viaggio o in borsetta, grazie alle dimensioni compatte e ridotte e al pratico funzionamento a batteria (2 pile AA incluse) che durano fino a 60 minuti.

