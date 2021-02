La spazzola per la pulizia del viso per esfoliare la pelle e combattere le imperfezioni in offerta con il 50% di sconto

Contro acne, pori dilatati, pelle lucida e sebo in eccesso, la spazzola per la pulizia del viso è il beauty tool che non può mancare nella skincare routine di ogni donna

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare su Amazon la spazzola per la pulizia del viso marcata Brelax in offerta a 19,99 €, con il 50% di sconto.

La spazzola per la pulizia del viso di Brelax è un beauty tool dall'ottimo rapporto qualità prezzo, capace di esfoliare e pulire a fondo la pelle, lasciandola liscia, purificata e luminosa. Questa spazzola, infatti, sfrutta la tecnologia a vibrazione sonica con micro oscillazioni costanti che agiscono in profondità e purificano la pelle, aiutando a pulire a fondo il viso, rimuovere il trucco e migliorare la circolazione del sangue grazie alla funzione massaggio.

100% impermeabile, la spazzola di Brelax può essere comodamente usata sia in vasca che in doccia, ed il sistema di microdermoabrasione avanzato rimuove trucco, impurità e sebo, riattiva la circolazione, riduce linee e rughe, rimuove i punti neri, previene l'acne e deterge a fondo la pelle da sporco e olio, tonificandola e rigenerandola. Inoltre, questa spazzola per il viso è dotata di:

un supporto rigido, per riporre e tenere pulita la spazzola e le testine;

e le testine; tre diverse testine intercambiabili, di cui 2 testine normali e 1 sensitive, realizzate in nylon morbido e adatte a vari tipi di pelle, anche quelle sensibili;

2 modalità di pulizia - Turbo, per un'esfoliazione profonda e per purificare naso e zona T, e Gentile, per una pulizia delicata;

Turbo, per un'esfoliazione profonda e per purificare naso e zona T, e Gentile, per una delicata; 3 livelli di intensità;

timer ogni 20 secondi per ricordarti di cambiare zona;

auto spegnimento dopo 1 minuto per evitare una pulizia eccessiva;

eccessiva; ricarica wireless, garantendo fino a un mese di utilizzo ogni ricarica completa.

La spazzola per la pulizia del viso di Brelax, infine, ha un manico ergonomico e antiscivolo, per una presa comoda e sicura, è facile da usare e richiede poca manutenzione: le testine, infatti, si staccano e riattaccano facilmente, si puliscono con acqua e sapone e non necessitano di particolari cure. Nella confezione troverai la spazzola per la pulizia del viso, 3 testine, 1 supporto, 1 caricatore e 1 manuale di istruzioni in italiano.

