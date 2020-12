Offerte di Natale: lo spazzolino elettrico Oral-B Smartseries 4 4500 Black Edition scontato del 56%

Lo spazzolino elettrico è l’alleato numero uno per una corretta igiene orale e, grazie alla sua capacità di rimuovere efficacemente placca e i residui di cibo imprigionati tra i denti, riduce al minimo il rischio di carie ed altre infezioni del cavo orale. Grazie alle offerte di Natale di Amazon, avrai la possibilità di acquistare la speciale Black Edition del set Oral-B Smart 4 4500, comprensivo di 1 manico con caricatore, 2 testine Cross Action e 1 custodia da viaggio, con uno sconto incredibile del 56%.

L’Oral-B Smartseries 4 4500 è uno spazzolino elettrico di fascia alta che consente di eliminare fino al 100% di placca in più rispetto allo spazzolino tradizionale, anche grazie ai suggerimenti in tempo reale e alla testina dall’elevata efficienza. La testina rotonda, infatti, avvolge completamente ogni dente, raggiungendo anche i punti più inaccessibili ed eliminando non solo ogni residuo di placca ma anche le macchie causate da cibo e/o fumo.

Questo spazzolino Oral-B dispone di tre modalità di spazzolamento, ideate per rispondere alle diverse esigenze di igiene orale: pulizia quotidiana, sbiancante e sensibile. Inoltre, l’Oral-B Smartseries 4 4500 dispone di diverse soluzioni hi-tech, che ne fanno un perfetto strumento di pulizia dei denti: oltre al sensore di pressione, che riduce la velocità di spazzolamento e ti avvisa quando stai spazzolando in modo troppo aggressivo, proteggendo anche le gengive più delicate, questo spazzolino è dotato anche di un timer professionale della durata di due minuti (il tempo minimo raccomandato dai dentisti da dedicare allo spazzolamento dei denti), che ti avvisa con un segnale acustico quando passare all’arcata successiva. Oltretutto, scaricando un’app gratuita (compatibile con iOS o Android) sul proprio smartphone e collegandola allo spazzolino tramite Bluetooth, riceverai in tempo reale dei preziosi suggerimenti su come ottimizzare l’igiene dentale e monitorare man mano i tuoi progressi.

La speciale Black Edition, poi, rende questo spazzolino particolarmente elegante, grazie al manico bianco con inserti neri e alle testine nero lucido; all'esterno del manico toverai il tasto di avvio e 3 spie led: la prima per segnalare la batteria scarica, la seconda per indicare la ricarica in corso o terminata e la terza per segnalare l'attivazione del sensore di pressione. Inoltre, il materiale antiscivolo del manico migliora sensibilmente il grip, rendendo questo spazzolino maneggevole e pratico da usare, mentre la batteria agli ioni di litio consente un’autonomia di circa due settimane.

All'interno della confezione, oltre al manico e a due testine Cross Action, troverai una base, con una zona dove poter inserire il caricatore e un'altra dotata di coperchio per conservare 4 testine, un caricatore con filo e spina elettrica e una custodia da viaggio in plastica rigida nera, che si apre tramite un comodo pulsante con modalità Push, oltre naturalmente al manuale d’uso.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smartseries 4 4500 è quindi un prodotto molto interessante, sia per l'elevata efficacia nella pulizia che per l’autonomia della batteria; considerate le prestazioni di cui è capace, che consentono di avere una pulizia orale perfetta, di risolvere definitivamente il problema placca e di ristabilire il bianco naturale dei denti, è un accessorio top di gamma che, grazie alle offerte di Natale Amazon, potrai acquistare con uno sconto del 56% ad un prezzo davvero eccezionale: approfittane subito!

Pro

Potente e silenzioso, offre prestazioni elevate e una pulizia orale eccellente; dotato di funzione app e Bluetooth; batteria a lunga durata; dotato di diversi accessori.

Contro

Prezzo elevato.