Black Friday 2021: speedball in offerta solo per poche ore

L’allenamento ci aiuta a mantenerci in forma e a bruciare i grassi, le attività da fare sono differenti, si va dalla corsa, al nuoto alla bici fino al fitness e con gli strumenti giusti possiamo praticare tutti questi sport all’aperto, in palestra o comodamente a casa.

Negli ultimi anni gli attrezzi sportivi realizzati nella versione professionale, possono essere utilizzati anche nel nostro appartamento, basta scegliere l’attività che preferiamo e l’attrezzo adatto. Tra questi c’è la pera da boxe detta anche speedball, utilizzata principalmente dai pugili, è utile anche per chi vuole rimanere in forma, perché permette di bruciare i grassi e sviluppare i muscoli di braccia, petto e schiena.

La palla a forma di pera, da qui il nome, è formata da una camera ad aria interna rivestita in ecopelle, una volta gonfiata viene appesa su un apposito sostegno in modo da essere sospesa.

La caratteristica di questo strumento è quello di riuscire a migliorare la coordinazione tra occhio e mano aumentando anche la capacità dei riflessi e la resistenza delle braccia.

Per assicurare la sua efficacia, lo speedball deve essere gonfiato al punto tale da rimbalzare nel modo corretto ogni volta che gli diamo un colpo, inoltre quando lo colleghiamo al supporto, è importante assicurarci che la parte inferiore, quella più larga, sia all’altezza del mento. Anche se il suo funzionamento è semplice, la difficoltà sta nel riuscire a prendere il ritmo giusto per colpire velocemente e ripetutamente la palla.

Disponibile in dimensioni e pesi differenti, è lo strumento perfetto per migliorare la tecnica e lavorare sulla velocità, con il kit Homcom scontato del 35% allenarsi diventa davvero semplice.

Il set è composto da:

Punching ball rivestito in ecopelle

Piattaforma per installazione a muro

Pompa per gonfiaggio

Set bulloneria

Manuale

Ideale per chi ha un ambiente piccolo in cui allenarsi, il supporto occupa poco spazio e può essere installato direttamente a parete. La solida struttura in acciaio della piattaforma misura 60x73 cm ha un piano rotondo in MDF, che può essere regolato in altezza in base alle nostre esigenze così da evitare possibili infortuni. Basta solo allentare le viti, spostare il supporto in legno e fissarlo nella posizione che desideriamo.

Grazie al manuale di istruzione e ai bulloni inclusi nella confezione, montare la