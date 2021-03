La mousse volumizzante di Wella in offerta con il 56% di sconto, per capelli sempre al top

I prodotti per lo styling dei capelli sono fondamentali per una messa in piega perfetta e per dare quel tocco in più a ogni tipo di acconciatura, ma è importante scegliere sempre i prodotti migliori, che siano efficaci senza danneggiare i capelli.

La mousse Extra-volume di Eimi, la linea di Wella Professionals amatissima dai professionisti dello stile e dai parrucchieri di tutto il mondo, è un prodotto volumizzante perfetto per modellare, riempire, lucidare e definire i capelli, ed è in offerta su Amazon solo per pochi giorni a 9,89€, con il 56% di sconto.

Ideale per tutti i tipi di capelli, questa mousse rende protagonista la tua acconciatura, mantenendola a lungo, e ha un livello di tenuta forte; capace di donare volume ai capelli lisci senza seccarli e di definire i ricci senza appesantirli, la mousse Extra-volume di Wella Professionals promette di:

fissare perfettamente tutti i tipi di capelli e acconciature;

e acconciature; donare lucentezza e vitalità ai capelli ;

; aiutare a proteggere dalla disidratazione e dal calore durante l'asciugatura, prevenendo la disidratazione della fibra del capello;

definire e modellare i capelli ;

; donare corpo e volume all‘acconciatura

Inoltre, ha un buonissimo profumo, che persiste sui capelli e ti farà innamorare di questo prodotto.

Per utilizzare al meglio la mousse di Wella Professionals Eimi, agita bene il flacone, distribuisci il prodotto uniformemente dalla base alle punte sui capelli umidi, modellando o pettinando la chioma a seconda dell'effetto che vuoi ottenere, e procedi con l'asciugatura.

Per capelli definiti, luminosi e con un effetto super volume prova la mousse Extra-volume di Wella Professionals Eimi e goditi la sensazione di avere capelli stupendi!

