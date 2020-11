Cyber Monday: il tagliacapelli Pro Clipper di Philips in offerta con il 46% di sconto

Grazie alle offerte Amazon del Cyber Monday, solo per oggi trovi il tagliacapelli Pro Clipper HC5100 di Philips in offerta a 29,99€, con il 46% di sconto. Questo tagliacapelli è un prodotto di buona qualità che ti permette di ottenere un'ottima accuratezza e controllo, grazie alle lame in acciaio inox Tip2Tip molto precise, resistenti agli urti e delicate sulla pelle, e al motore lineare con bobina in rame estremamente silenzioso, in grado di offrire performance affidabili e potenza costante.

Dotato di lame da 0.5 a 3 mm, un'impugnatura antiscivolo che permette un utilizzo comodo e sicuro in ogni situazione, di un cavo di alimentazione extra lungo da 2,8 metri, per un utilizzo più comodo, e di sette pettini click-on a lunghezza fissa (da 3, 6, 9, 12, 16, 19 e 25 mm), il tagliacapelli HC5100 è particolarmente adatto per definire con precisione lo stile di barba e capelli; inoltre, la levetta laterale permette di regolare la distanza tra le lame (scatti 1- 3mm), e le lame sono progettate per minimizzare l’irritazione della pelle, così che puoi utilizzare Philips Pro Clipper anche senza distanziatore in totale sicurezza.

Infine, oltre al tagliacapelli Pro Clipper di Philips e ai 7 pettini click-on, nella confezione troverai anche un pettine per lo styling, un paio di forbici, 1 spazzolina per la pulizia del dispositivo, 1 boccettina di olio lubrificante e un cappuccio di protezione per le lame.

Pro

- ottimo rapporto qualità prezzo

- perfetto per l'uso casalingo

- cavo lungo, permette di muoversi liberamente

- poche vibrazioni e silenzioso

- pettini di varie misure intercambiabili con levetta di precisione

Contro

- tende a riscaldarsi abbastanza rapidamente

- può risultare poco preciso come regolabarba a causa delle dimensioni piuttosto larghe

