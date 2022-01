Poco spazio in casa? Il tapis roulant scontato del 41% per mantenersi in forma

Le festività natalizie sono il periodo dell'anno in cui non rinunciamo a cene e pranzi in famiglia concedendoci strappi alla regola che immancabilmente mettono a "dura prova" la nostra forma fisica. Il lavoro e il poco tempo a disposizione di certo non ci sono d'aiuto se vogliamo perdere i chili di troppo, ma con il tapis roulant mini è possibile rimanere in forma in ogni momento della giornata, senza uscire di casa e ad un prezzo imbattibile. Il modello Citysports, infatti, è in offerta con uno sconto del 41%

Pensato per le case di piccole dimensioni questo modello è ultrasottile e facile da conservare una volta terminato l’utilizzo, inoltre, il motore e la cintura silenziosa consentono di allenarsi senza disturbare gli altri componenti della famiglia o i colleghi.

Il modello permette di regolare la velocità in base alle proprie condizioni fisiche e alle proprie esigenze di allenamento avendo sempre sotto controllo le calorie consumate, il numero di passi effettuati, il tempo e la distanza percorsa.

Sicuro anche se in casa ci sono bambini, il