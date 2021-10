Super offerte Amazon: arriva la Smart & Connected Week

Tanti prodotti in offerta su Amazon: PC, smartphone, elettrodomestici e dispositivi intelligenti che ti semplificano la vita

Fino al 10 ottobre, Amazon propone numerosi prodotti in offerta all’interno dell’iniziativa denominata Smart & Connected Week.

Iniziativa che include tante tipologie di prodotti: domotica, smartphone e smartwatch. Non mancano, inoltre, PC, mouse, telecamere di sorveglianza, elettrodomestici e molto altro ancora.

Di seguito una selezione di vari prodotti in promozione.

Xiaomi: tre smartphone in promozione

In offerta fino al 10 ottobre

Notebook da gaming MSI

In offerta per la Smart & Connected Week di Amazon anche numerosi PC portatili destinati in particolare agli appassionati di videogiochi. Notebook dalle elevate prestazioni, dotati delle piu moderne soluzioni tecniche, con ampi schermi, potenti processori ed un'ampia dotazione di memoria.

Bosch: tanti utili prodotti smart per la tua casa

Tra le promozioni della Smart & Connected Week di Amazon troviamo anche numerosi prodotti di Bosch per la nostra casa domotica. Dispositivi intelligenti di vario genere come videocamere e sistemi di sicurezza, avanzati termostati per la gestione del riscaldamento, prese smart e anche robot rasaerba.

De'Longhi e Kenwood: tutte le offerte

Concludiamo la nostra rassegna con le promozioni di De'Longhi e Kenwood valide fino al 9 ottobre. Numerosi i prodotti in promozione di vario genere: deumidificatori, macchine per il caffè anche automatiche, robot da cucina e tanto altro.