Telecamere di sorveglianza YI a partire da 24 euro e scontate del 31%

In occasione di Halloween, il noto produttore di telecamere di sorveglianza YI propone su Amazon 4 modelli acquistabili in offerta fino al 31 ottobre con uno sconto del 31%, utilizzando il codice Halloyi31. Buono sconto Amazon da inserire nell'apposito campo "Codice promozionale" presente nella pagina di riepilogo ordine.

Telecamere di sicurezza dalle avanzate e complete caratteristiche, ad alta risoluzione, semplici da installare e di facile utilizzo.

Di seguito tutti i dettagli sui vari prodotti.

YI Home Camera 3 a 24 euro

Iniziamo la nostra rassegna dalla YI Home Camera 3 acquistabile in offerta a 24 euro grazie al codice sconto Halloyi31. Telecamera Full HD dal look moderno e sottile. YI Home Camera 3 è dotata di un microfono ed un altoparlante integrati utili per avere una conversazione a distanza o spaventare eventuali ospiti indesiderati.

Questa videocamera integra anche avanzati algoritmi di rilevamento del suono. Inoltre troviamo un sofisticato sistema di analisi dell'ambiente che assicura che le notifiche di eventuali movimenti siano inviate allo smartphone dell'utente solo in caso di eventi veramente rilevanti. L’intelligenza artificiale del produttore cinese è infatti in grado di evitare falsi allarmi causati, per esempio, dal passaggio di un insetto o dall’accensione/spegnimento di luci.

E’, inoltre, possibile spegnere ed accendere la Home Camera 3 direttamente dalla App YI Home nonché programmare il tempo di funzionamento della camera stessa durante l’arco della giornata, così da ricevere notifiche soltanto durante le ore del giorno che sono state selezionate.

YI Dome Camera U a 30 euro

Proseguiamo con la telecamera di sorveglianza Dome Camera U di YI acquistabile a 30 euro con il codice sconto Halloyi31. Si tratta di un prodotto da interni, ruotabile a 360 gradi, con risoluzione Full HD, zoom digitale 4x e grandangolo di 110°.

La YI Dome Camera U vanta un avanzato sistema di rilevazione del movimento affiancato da un’innovativa tecnologia in grado riconoscere figure umane, che consente di evitare falsi allarmi causati, ad esempio, dal passaggio di un insetto o dall’accensione/spegnimento di luci.

Questa camera è anche dotata della funzione di riconoscimento facciale capace di identificare il volto di eventuali intrusi. Viso che sarà mostrato all’interno del menù dell’app dedicato ai video dei movimenti rilevati.

Non manca, inoltre, la compatibilità con Alexa ed il timelapse in grado di comprimere fino a 6 ore di registrazione in video da 5-30 secondi. Proseguiamo con il monitoraggio dei rumori anomali, che consente di rilevare, ad esempio, il pianto di un bambino.

Non potevano poi mancare avanzate funzionalità per il monitoraggio a 360 gradi, controllabile dall’app YI Home. YI Dome U è in grado di rilevare oggetti in movimento e tracciarne automaticamente il percorso compiuto (opzione Motion tracking), inviando allo smartphone un avviso di attività ed un breve video del movimento tracciato.

Infine vi segnaliamo anche la variante YI Dome Camera U Pro con funzioni analoghe alla Dome U, ma con risoluzione in 2K, in offerta su Amazon a 34 euro con il codice sconto Halloy31.

Yi Outdoor Camera a 41 euro

Terminiamo la nostra rassegna con la Yi Outdoor Camera in offerta a 41 euro con il codice sconto Halloyi31. Si tratta di una telecamera di sorveglianza da esterni, resistente alle intemperie, con certificazione IP65, e risoluzione Full HD.

Questo prodotto è anche in grado di riprodurre un avviso sonoro in caso di rilevazione del movimento. L’utente può inoltre delimitare l’area di rilevamento, ad esempio ad una finestra o ad una porta, in modo da ridurre la frequenza degli avvisi.

Non dimentichiamo l’audio bidirezionale ed il completo menù delle impostazioni che include la possibilità di spegnere la videocamera, disattivare la visione notturna ed il microfono.

