TP-Link Tapo C200: una completa videocamera di sorveglianza a soli 29 euro

In offerta su Amazon, per un limitato periodo di tempo, la TP-Link Tapo C200: una videocamera di sicurezza acquistabile a 29,99 euro con uno sconto del 25%.

Una telecamera da interni che consente un monitoraggio completo dell'ambiente. Al suo interno è, infatti, presente un motorino elettrico che permette una rotazione della camera di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questa camera ospita un modulo WiFi a 2.4GHz ed è in grado di registrare video a 1080p, in Full HD a 15 fps. Video che possono essere memorizzati su una MicroSD fino a 128 GB. Ricordiamo, inoltre, il microfono e lo speaker per l'audio bidirezionale e la visione notturna, fino a 8 metri.

Camera installabile anche a soffitto e controllabile tramite l'app dedicata Tapo, disponibile per device mobili con iOS e Android.

La C200 integra, inoltre, un completo sistema di rilevazione del movimento e la funzione Privacy Mode che chiude fisicamente l'obiettivo della telecamera.

Citiamo, infine, la compatibilità con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant.

