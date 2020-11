Black Friday: ancora per poche ore il trapano avvitatore BLACK+DECKER scontato del 34%

Dedicarsi alla manutenzione di casa e a piccole riparazioni diventa semplice e conveniente con il trapano avvitatore BLACK+DECKER in offerta grazie al Black Friday

Con le offerte del Black Friday dedicarsi al fai da te e alla manutenzione della casa, diventa semplice e conveniente. Ancora per poche ore è possibile acquistare il trapano avvitatore BLACK+DECKER con uno sconto del 34%

Il trapano intelligente si regola automaticamente in funzione della vite e della superficie su cui lavora. La tecnologia Autosense si attiva in modalità avvitatura ed è pensata per utilizzarlo con precisione e senza sforzi.

Semplice e intuitivo, il display digitale touch consente di passare dalla modalità foratura, fino ad 800 giri al minuto, alla modalità avvitatura, fino a 26 Nm di torsione, semplicemente premendo sulle icone.

Ogni lavoro può essere realizzato con il massimo della precisione grazie anche alla velocità variabile, regolabile tramite interruttore a grilletto, mentre i suoi 18V di potenza sono perfetti per forare legno, metallo e realizzare ogni tipo di avvitatura. Sul display si può, inoltre, visualizzare con semplicità lo stato di carica della batteria. Facili da ricaricare in ogni momento, garantiscono prestazioni costanti e piena potenza dell’utensile fino alla scarica completa.

Il trapano estremamente leggero, è perfetto per avere un prodotto più ergonomico e pratico da usare grazie anche all’impugnatura antiscivolo. Ideale da utilizzare, grazie alla pratica luce a Led assicura il massimo delle prestazioni anche nelle aree più buie.

Il trapano avvitatore BLACK+DECKER è completato da una batteria al litio sostitutiva e da una comoda valigetta per portarlo facilmente sempre con voi.