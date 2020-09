I professionisti e gli amanti del fai da te sanno benissimo l’importanza di avere attrezzi efficienti e performanti. Solo in questo modo si possono realizzare lavori precisi e in totale sicurezza. Con il trapano/avvitatore della BLACK+DECKER tutto questo è possibile ad un prezzo scontato.

L’apparecchio alimentato a batteria a litio è il 50% più leggero rispetto ai trapani con batterie NiCd e NiMh. Perfetto per avere avere prodotti più ergonomici e pratici da usare.

Il modello a percussione con 21.000 colpi al minuto permette di forare calcestruzzo e muratura, in pochi minuti senza alcun fastidio alle braccia grazie all'impugnatura morbida e antiscivolo.

Le due velocità meccaniche: una ad alta per forare, una bassa per avvitature accurate grazie ai 10 punti di regolazione assicurano il massimo controllo sempre garantito.

Dotato di due batterie al litio ricaricabili in ogni momento, il trapano BLACK+DECKER in offerta con uno sconto del 21% è pronto per ogni utilizzo.