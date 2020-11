Solo per oggi il trapano avvitatore TECCPO in offerta con il 29% di sconto

Casa deve essere un ambiente comodo e funzionale e quindi la manutenzione deve essere periodica. Per farlo in modo semplice e sicuro, oltre ad avere un po’ di manualità dobbiamo fare affidamento su attrezzi sicuri, come il trapano avvitatore TECCPO. Il modello a batteria solo per oggi è in offerta con uno sconto del 29% grazie alle offerte del Black Friday Amazon.

Il trapano 3 in 1 permette di svolgere il nostro hobby preferito con un unico attrezzo: oltre alla funzione trapano, si trasforma in un pratico avvitatore o in un trapano a percussione adatto alle superfici più dure, ma conservando sempre un controllo ottimale durante le differenti operazioni.

Con un semplice gesto possiamo regolarlo su due velocità, la prima per avere più torsione e maggior controllo, la seconda per avere maggiore velocità e lavorare in modo efficiente.

Adatto a diversi materiali come legno, cemento e acciaio grazie ai 29 accessori in dotazione, il trapano TECCPO è completato da una lampada a LED integrata che fornisce un'illuminazione ottimale per le aree di lavoro scure e si accende automaticamente quando si accende l'interruttore e si inizia a lavorare.