Trasportini in offerta: per viaggiare in compagnia di cani e gatti

Viaggiare in compagnia dei nostri pet è divertente e piacevole, ma per farlo in sicurezza i trasportini sono fondamentali.

Morbidi, rigidi o pensati per gli spostamenti in auto, devono garantire a cani e gatti di spostarsi comodamente. Grazie alle offerte Amazon i nostri pet, potranno viaggiare in sicurezza e con il massimo del comfort a prezzi convenienti. Vediamo i modelli a prezzi scontati.

Trasportino morbido per cani e gatti

L’ampia struttura in rete e i le tasche laterali sono pensate per far stare comodo e a suo agio il pet. Le sacche laterali sono perfette per portare con noi il cibo preferito o i giochi a cui Fido o Micio non riescono a rinunciare. La confortevole tappetino in pile con base rigida non solo permette al pet di viaggiare al caldo, ma nello stesso tempo dona stabilità al trasportino. Pensato per animali domestici di grande e piccola taglia, grazie alle finestre in rete si sentiranno liberi di muoversi al suo interno. Il modello estremamente sicuro una volta chiuso occupa posco spazio, perfetto per portarlo sempre con noi.

Pro. Bello e facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto non è molto resistente.

Scopri di più su Amazon a 64,95€ con uno sconto del 13%

Zaino trasportino

In viaggio o in vacanza il nostro pet sarà sempre con noi grazie allo zaino trasportino, ampio e spazioso permettere al pet di muoversi o riposarsi facilmente. Far entrare il quattro zampe è semplice, una volta aperta la parte inferiore grazie agli inserti in rete avrà tutta l’aria di cui ha bisogno. Durante le giornate particolarmente soleggiate, basta inserire l'occorrente per rinfrescare il gatto all'interno delle tasche laterali e sarà sicuro e protetto. La corda di sicurezza con gancio e cerniera anti-fuga, impedisce all’animale di scappare.

Pro. Lo zaino è robusto e ben rifinito.

Contro. Non è adatto per gli animali sopra i 6 Kg.

Scopri di più su Amazon a 32,99€ con uno sconto del 11%

Trasportino rigido

Perfetto per i cani, il trasportino rigido è il gusto compromesso tra design e praticità. Grazie all'ampia apertura laterale a ribalta il modello è adatto a tutte le auto e per tutte le taglie, le prese d’aria permettono al pet spostamenti sicuri e con il massimo del comfort. Il fondo alto e in plastica evita la fuoriuscita dei liquidi lasciando l'auto perfettamente pulita.

Pro. Trasportino adatto a cani di taglia media.

Contro. Per alcuni utenti i materiali non sono robusti.

Scopri di più su Amazon a 104,00€ con uno sconto del 50%