Black Friday: Vaporetto Polti scontato del 41%

Dedicarsi alla pulizia della casa e avere un ambiente privo di batteri richiede molto tempo e non sempre si riesce. Per farlo in modo veloce potete approfittare del Black Friday anticipato e acquistare Vaporetto Polti scontato del 41%

Il vapore permette di pulire tutte le superfici in modo naturale senza dover ricorrere a detergenti chimici ed è pensato per eliminare il 99,9% di virus, germi e batteri.

La scopa a vapore maneggevole e leggera, si trasforma in pulitore portatile per igienizzare tutte le superfici come il piano cottura o gli armadi, utilizzando solo l'acqua del rubinetto.

La scopa pulisce tutti i pavimenti e arriva ovunque perchè è leggera e snodata, i 17 accessori inclusi puliscono ogni ambiente della casa dal bagno alla cucina, inclusi divani, vetri e specchi.

Gli accessori sono differenti tra loro per forma, colore e robustezza della setole consentendoti di selezionare quello più adatto in base alla superficie. La spazzola piccola può essere utilizzata con la cuffia in cotone per rinfrescare poltrone ed imbottiti oppure da sola per specchi e vetri brillanti.

Inoltre, i 4 panni in dotazione permettono di pulire i pavimenti tutti i giorni cambiandoli quando sono sporchi o utilizzandone uno diverso in base all'ambiente.

Vaporetto Polti ha un filtro integrato che riduce il passaggio di sali minerali e la formazione di calcare garantendo un migliore risultato e allungando la vita dell'apparecchio.