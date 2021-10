Pulire e disinfettare casa con la scopa Polti Vaporetto con uno sconto del 50%

Il vapore può essere considerato un disinfettante naturale che è adatto a tutte le superfici anche quelle più delicate. L’arrivo dell’autunno e dell’inverno è l’occasione giusta per delle pulizie approfondite in casa e non c’è un alleato più valido del vapore.

Negli ultimi anni gli elettrodomestici sfruttano al meglio questa forza calda e sono diventati sempre più sofisticati. Un chiaro esempio è la scopa Polti Vaporetto 2 in 1, lo strumento ideale per ottenere superfici pulite e soprattutto igienizzate ad un prezzo conveniente con uno sconto del 50%.

Il vapore permette di pulire tutte le superfici in modo naturale senza dover ricorrere a detergenti chimici ed è pensato per eliminare il 99,9% di virus, germi e batteri.

La scopa a vapore maneggevole e leggera, si trasforma in pulitore portatile per igienizzare tutte le superfici come il

piano cottura o gli armadi , utilizzando solo l'acqua del rubinetto.

La scopa pulisce tutti i pavimenti e arriva ovunque perchè è leggera e snodata, i 14 accessori inclusi puliscono ogni ambiente della casa dal bagno alla cucina, inclusi divani, vetri e specchi.

Gli accessori sono differenti tra loro per forma, colore e robustezza della setole consentendoti di selezionare quello più adatto in base alla superficie. Gli spazzolini con setole allineate sono stati realizzati per rimuovere lo sporco anche negli spazi più stretti, come il calcare vicino ai rubinetti o la muffa tra le fughe delle piastrelle.

Inoltre, i 3 panni in dotazione permettono di pulire i pavimenti tutti i giorni cambiandoli quando sono sporchi o utilizzandone uno diverso in base all'ambiente.

Vaporetto Polti ha un pratico serbatoio auto-refill che permette di pulire tutta la casa senza interruzioni: grazie alla caraffa è possibile riempire il serbatoio tutte le volte che sarà necessario.