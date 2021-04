Waffle, Crepes e Raclette: ecco gli accessori utili in cucina per realizzarli

Waffle, crepes e raclette sono perfetti per la colazione o per un goloso spuntino, per realizzarli direttamente a casa ecco gli accessori immancabili ad un prezzo scontato

Ricca e pensata per farci affrontare la giornata con il giusto carico di energia, quando si parla di colazione la prima cosa che ci viene in mente sono fragranti cornetti o gustosi biscotti di pasta frolla che incarnano in pieno la tradizione italiana.

La colazione, però, può diventare un momento in cui assaggiare anche altre prelibatezze non solo nostrane: waffle, crepes e raclette, sono un ottimo modo per darle a un sapore internazionale.

Poi se siamo appassionati di cucina realizzarli con le nostre mani diventa un momento per condividere la nostra passione con il resto della famiglia. Le ricette con le differenti versioni non mancano, ma gli elettrodomestici rimangono un punto fermo!

Per sfornare deliziosi manicaretti abbiamo bisogno degli attrezzi giusti e grazie a ShopToday, fino al 25 aprile possiamo rendere la cucina smart e preparare tutto ciò che vogliamo ad un prezzo scontatissimo direttamente a casa nostra con le spedizioni incluse!

Piastra per crepes Koenig

Le crepes, conosciute anche come crespelle, sono semplici da realizzare e il segreto sta tutto nella cottura! La crepiera elettrica Koenig ci permette di ottenere un risultato veloce con una cottura uniforme, inoltre il formato extra large sfrutta in pieno il diametro di 33 cm ed è perfetto se siamo golosi e non riusciamo proprio a resistere alle crepes. Il termometro regolabile fino a 230°C, una volta azionato ci avverte con una spia luminosa quando è pronto, così da assicurare un risultato in grado di accontentare ogni gusto, sia che amiamo le crespelle più croccanti, sia se le preferiamo più morbide. La piastra antiaderente con una potenza di 1300 Watt, permette di rimuovere facilmente la crepe e si pulisce in pochi secondi. Dotata della protezione da surriscaldamento è sicura anche se in casa ci sono bambini. Non resta che scegliere se gustarle nella versione dolce con la marmellata o in quella salata con formaggi e verdure!

Piastra per waffle Koenig

Originari del nord Europa, i waffle sono croccanti fuori e morbidi dentro! Facili da preparare, possono rendere unica la colazione, ma anche diventare un gustoso spuntino pomeridiano nella versione salata. Il loro tratto distintivo? Il caratteristico aspetto a griglia che si può realizzare con la piastra della Koenig pronta a realizzare tutti i waffle che vogliamo. La macchina, semplice da utilizzare, ha un indicatore luminoso a Led che avvisa quando l’apparecchio è acceso e quando la fase del preriscaldamento è terminata. Con la sua potenza di 1400 Watt possiamo regolare la temperatura e scegliere il livello che preferiamo così da averli caldi e fragranti in ogni momento. Pensata per cuocere due cialde contemporaneamente da 15x10 cm, il rivestimento antiaderente consente di rimuoverle facilmente e di pulire la griglia con pochi gesti.

Raclette per 6 persone Koenig

Non sempre a colazione amiamo mangiare dolci e marmellate, in alcune occasioni possiamo concederci un risveglio con ricette salate e in questo caso è impossibile rinunciare alle raclette. Per realizzarle a regola d’arte è necessario avere a disposizione la macchina della Koenig, pronta a fondere il formaggio direttamente sulle 6 padelline antiaderenti con manico di legno e con la sua potenza da 900 watt è in grado di grigliare e cuocere direttamente sulla pietra. Scegliere la temperatura che desideriamo è semplice e una volta che la piastra è sufficientemente calda, l’interruttore on-off ci avvisa con una spia luminosa. Grazie alla pietra rimovibile e alle padelline antiaderenti, pulire la racchette è facile e veloce. Adatta ad un utilizzo per tutta la famiglia, la funzione anti-surriscaldamento e i piedini antiscivolo la rendono sicura e funzionale.

