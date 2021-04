Super Offerte Xiaomi: arriva l'Amazon Mi Fan Festival

Scopri tutte le offerte per il compleanno di Xiaomi: smartphone, smartwatch, videocamere, domotica, monopattini e tanto altro

Arriva oggi su Amazon lo Xiaomi Mi Fan Festival, un'iniziativa che ricorre ogni anno in occasione del compleanno di Xiaomi, con tantissimi prodotti in offerta.

In promozione dispositivi hi-tech di vario genere come smartphone e smartwatch. Troviamo, inoltre, videocamere di sorveglianza, video proiettori e umidificatori. Non mancano, inoltre, monopattini e sistemi di illuminazione smart.

Offerte divise in tre diverse sezioni:

-Smart home

-Sport e mobilità

-Smartphone

Di seguito le offerte più interessanti: