Xiaomi M11 5G arriva su Amazon in super promozione

Dopo l’anteprima mondiale di qualche settimana fa, Mi 11 5G arriva ora ufficialmente in Italia. Si tratta del primo smartphone basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 888 di Qualcomm. Un cellulare top di gamma, dalle prestazioni elevatissime, con innovative e complete funzionalità.

Dotato di un sensore da 108MP con la più alta risoluzione al mondo per la fotocamera principale, Mi 11 5G è, inoltre, equipaggiato con una camera ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo telemacro da 5MP. Sulla parte anteriore, troviamo, invece, una fotocamera da 20MP.

Interessanti anche le innovative funzionalità video che rendono le riprese artistiche un gioco da ragazzi, da Parallel World - che duplica e inverte la scena per dare l’impressione di un mondo specchiato - a Freeze Frame Video - che freeza e clona i fotogrammi video per creare l’illusione che parti del video siano sospese nel tempo. I veri cinefili apprezzeranno la modalità Magic Zoom, capace di creare l’illusione della videocamera che ingrandisce e rimpicciolisce simultaneamente la scena, un trucco originariamente reso popolare dai film thriller.

Il controllo professionale si estende anche all’editing con funzioni AI avanzate, tra cui AI Erase 2.0 che consente agli utenti di rimuovere oggetti o linee indesiderate dalle immagini con un semplice clic.

Xiaomi Mi 11 5G: caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche complete dello Xiaomi Mi 11 5G:

Display: AMOLED da 6,81" WQHD+, refresh rate a 120Hz, con sensore delle impronte digitali integrato dotato di monitoraggio del battito cardiaco

Processore: Qualcomm Snapdragon 888

Memoria: 8GB di RAM, 128/256GB di storage UFS 3.1

Connettività: 5G, Dual Sim, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, IR, GPS

Audio: 2 speaker Harman Kardon, Hi-Res Audio

Fotocamera anteriore: 20MP

Fotocamere posteriori: principale da 108MP di Samsung ,13MP ultra-grandangolare da 123°, 5MP telemacro

Batteria: 4.600mAh con ricarica rapida 55W con cavo (100% in 45 min), wireless 50W (100% in 53 min), ricarica inversa 10W, caricatore 55W incluso

Sistema operativo: Android 10 con MIUI 12

Dimensioni e peso: 164,3x74,6x8,06mm, 196 grammi

Mi 11 5G: prezzi, promozioni e disponibilità

Mi 11 5G è già disponibile in Italia, in doppia colorazione Midnight Grey e Horizon Blue, al prezzo di 799,90€ per la configurazione da 8GB+128GB e a 899,90€ per la variante da 8GB+256GB.

Mi 11 5G è in vendita anche su Amazon e, per due settimane, la configurazione da 8+128GB sarà acquistabile in 12 rate senza costi extra, con uno sconto immediato di 150€ nel carrello, alla conferma dell’acquisto. Inoltre, fino al 21 marzo, incluso nel prezzo sarà possibile ottenere anche uno smartwatch Mi Watch. Per scoprire tutti i dettagli dell’operazione, visita la pagina dedicata su Amazon.it

