Offerta last minute: Xiaomi Vacuum-Mop pulisce casa velocemente e ad un prezzo conveniente

Avere del tempo da dedicare a sé stessi diventa sempre più difficile quando si hanno mille impegni e bisogna occuparsi della pulizia di casa, ma con la scelta giusta e l’aiuto degli elettrodomestici possiamo dedicarci al nostro hobby preferito e vivere in un ambiente sano. Il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum-Mop in offerta, ancora per poche ore, con uno sconto del 25% permette di avere casa in ordine in modo semplice e smart.

L’elettrodomestico è dotato di un serbatoio dell’acqua da 550 ml in poco tempo restituisce un ambiente pulito e disinfettato, ideale se in casa ci sono bambini o animali domestici.

Dotato di 3 modalità di pulizia, spazza, lava e simula il lavaggio artificiale, inoltre il serbatoio permette di utilizzare 3 livelli di acqua regolabili in base alla tipologia di pavimento

Il sistema di pulizia tramite mappatura laser permette di impostare anche solo un'area della casa da pulire infatti il sensore LDS riesce ad analizzare l'ambiente a 360 gradi per 5 volte al secondo generando un algoritmo che crea un percorso per la pulizia ottimale delle stanze. Tramite l'applicazione MiHome è possibile poi, personalizzare le zone da pulire, inoltre i sensori a laser sono stati pensati per evitare collisioni lasciando il robot a pochi millimetri dai muri o dai mobili e proteggere divani, poltrone e cassettiere grazie anche ai paraurti in gomma.

Pensato per pulire tutta casa, la batteria con capacità da 3200 mAh assicura una lunga autonomia fino a 110 minuti, una volta terminato non resta che ricaricato e il robot aspirapolvere