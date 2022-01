Yankee Candle: profumi e colori a prezzi scontati

Colorate e pronte a riempire casa di un piacevole aroma, le Yankee Candle sono le candele da avere assolutamente e da trasformare in veri e propri oggetti da collezione.

Contenute all’interno di raffinati contenitori di vetro, sono caratterizzate da nomi evocativi che richiamano alla mente le fragranze più amate, proprio la particolarità di avere macchie in superficie, dovute all’eccesso di olio essenziale, permette di profumare un ambiente fino a 150 ore.

Una volta terminate, il vasetto di vetro può essere riciclato e contenere all’interno fiori, caramelle o piccoli oggetti, con le offerte Amazon è possibile acquistare la fragranza che volete a prezzi scontati e far felice un appassionato di candele.

Home Sweet Home

Casa dolce casa è la frase a cui penserete ogni volta che accenderete questa candela. La cera contenuta all’interno della giara racchiude in sé una miscela calda e accogliente di cannella, spezie per dolci e un tocco di tè appena versato. Realizzata con materiali di qualità avrete fino a 150 ore di piacevole aroma.

Angel’s Wings

Per riprendervi dal grigiore dell’inverno non c’è niente di meglio di questa deliziosa candela all’aroma di dolce zucchero filato, petali di fiori celesti e vaniglia vellutata pronte a riempire tutta la stanza. Lo stoppino realizzato al 100% in cotone assicura una combustione uniforme.

Cinnamon stick

Cannella esotica e chiodi di garofano: con questa candela in un attimo vi sentirete catapultati in un mondo misterioso e ricco di profumi per rilassarvi in totale sicurezza grazie agli ingredienti di qualità.

All is bright

Un mix di scintillanti aromi agrumati tendenti al muschio bianco, sono i tratti distintivi di questa candela che una volta accesa regalerà un tocco di brillantezza ed eleganza ad ogni ambiente e accompagnarvi con questo piacevole aroma fino a 150 ore.

Baby powder

Inserita nella classica giara di vetro con coperchio, questa candela è perfetta se volete concedervi un piccolo momento tutto per voi ogni volta che volete. L’aroma fresco e calmante trasmette un senso di purificazione e nello stesso un pizzico di innocenza grazie al profumo che ricorda il talco dei bambini.

Cherry Blossom

La vostra stagione preferita è la primavera? Se volete rivivere le stesse atmosfere tutto l’anno, allora la candela che fa per voi è quella alla rosa e fiori di ciliegio tipici della bella stagione, pronti ad avvolgere ogni stanza con il loro frizzante profumo.

Black Cherry

La dolcezza deliziosa delle ciliegie nere e mature caratterizzano questa candela pensata per tutti coloro che non vedono l’ora di gustare il loro frutto preferito. Una volta accesa, in un attimo vi sentirete catapultati in un prato verde pronti a godervi il meritato riposo.

