Pronti per la scuola? Zaino Eastpack in offerta con uno sconto del 28%

L’iconico zaino perfetto per la scuola e il tempo libero è in offerta con uno sconto del 28%

Scegliere uno zaino per la scuola o il tempo libero può rivelarsi una scelta difficile, perché questo accessorio deve essere in grado di completare il look, soddisfare tutte le esigenze e soprattutto essere funzionale. Lo zaino durante una vacanza si trasforma in un compagno di viaggio, se invece viene utilizzato per andare a scuola, accompagnerà giorno dopo giorno tra una lezione e l’altra. Tra i modelli che meglio incarnano queste caratteristiche c’è l’Eastpack e grazie alle offerte Amazon impossibile lasciarselo sfuggire. Il modello infatti, è in offerta con uno sconto del 28%

Lo

zaino Eastpak è molto più che un semplice zaino, disponibile in differenti misure (S, M, L) si adatta ad ogni nostra necessità. Questo modello con un’altezza di 40 cm, larghezza di 30 cm e profondità di 18 cm può contenere all’interno tutto quello di cui abbiamo bisogno.

Il tessuto in misto nylon o poliestere è estremamente leggero, ma garantisce una buona durata nel corso del tempo.

Gli zaini hanno una comoda tasca frontale che permette di riporre tutti quei piccoli accessori da tenere sempre a portata di mano come cellulare oppure le chiavi e gli occhiali da sole. La maggior parte dei modelli, è dotata di una tasca porta laptop per trasportare il computer portatile in piena sicurezza all’interno della sacca centrale chiusa da una cerniera.

Disponibile in tantissimi colori è possibile scegliere tra quello verde acqua, azzurro, blu elettrico. Preferite le tinte classiche? Nessun problema, è disponibile anche in nero perfetto da abbinare ovunque. Per chi invece ama i colori e le versioni originali, è possibile acquistare quello con stampa a pois o quello ispirato al mondo dei Marvel.

Esistono tantissimi tipi di

zaini Eastpak , grazie allonon vi resta che scegliere il modello preferito!