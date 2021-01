Home fitness: 14 accessori e strumenti per allenarsi a casa

Scopri i migliori accessori per fare fitness in casa che puoi trovare su Amazon.it

Decidere di fare fitness a casa, piuttosto che in palestra, sta diventando una scelta che intraprendono sempre più persone. Allenarsi a casa propria offre infatti diversi vantaggi, come il non avere orari prestabiliti o abbonamenti da pagare, e bastano pochi accessori per poter eseguire praticamente tutti gli esercizi. Abbiamo quindi selezionato i migliori accessori per fare fitness a casa che puoi trovare su Amazon.it e ricevere subito a casa tua. Scopri quali sono!

Corda regolabile marcata Gritin



Questa corda è perfetta per l'home fitness e per gli esercizi aerobici: i manici ergonomici con impugnatura in memory foam sono leggeri e antiscivolo e il cavo regolabile in acciaio rivestito in pvc la rende adatta a tutti e davvero efficiente. Inoltre è compatta, leggera e facile da trasportare.

Set di 5 fasce elastiche in lattice

Ideali per aumentare l'efficacia dei tuoi esercizi ed allenare forza e flessibilità, questo set comprende 5 diverse fasce elastiche, realizzate in lattice resistente e flessibile e dotate di una superficie antiscivolo, che le mantiene in posizione durante l'utilizzo. Leggere e dalle dimensioni compatte, per poter essere trasportate facilmente anche in tasca, le fasce misurano 600 x 80 x 30 mm, possono essere tenute in mano o posizionate attorno alle caviglie o alle cosce, per svolgere diversi esercizi e sono perfette per esercizi quotidiani di fitness, stretching, potenziamento muscolare e fisioterapia.

Piattaforma per step Quilting Board Aerobic di Body & Mind

La piattaforma per step Quilting Board Aerobic è l'ideale per un allenamento cardiocircolatorio e aerobico delicato sulle articolazioni e versatile: realizzata con materiali e componenti affidabili e di alta qualità, è un prodotto resistente ed antiscivolo e i piedini incorporati consentono di impostare tre differenti altezze (10, 15 e 20cm). Inoltre, questo stepper è coperto da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e nella confezione è compreso anche un tappetino antiscivolo abbinato, che ammortizza, permette di ridurre l’impatto sulle articolazioni e in più non disturba i vicini durante l'utilizzo!

Tappetino antiscivolo in gomma espansa di Reehut



Disponibile in 7 colorazioni diverse, questo tappetino antiscivolo è l’ideale per tantissimi tipi di allenamento da praticare in casa. Realizzato in gomma NBR espansa ad alta densità, ha uno spessore di 12 mm e un cinturino incluso, ideale per trasportarlo. Inoltre, il tappetino di Reehut è atossico, ecologico e certificato da RoHS, PAHs, 6P e REACH.

Set da 6 pezzi per yoga e pilates

Perfetto per praticare in casa lo yoga e il pilates, ma anche stretching, meditazione e molti altri tipi di esercizi, questo set include un tappetino da yoga in gomma NBR, una cintura, 2 mattoncini, due asciugamani ad asciugatura rapida e una borsa per trasportare il tutto. Ideale per principianti ed esperti, il tappetino (dimensioni 188 x 61 x 1,3 cm) è realizzato in morbida gomma durevole NBR (1,3 cm di spessore), per un supporto comodo e prestazioni di lunga durata, e ha una superficie stabile e sicura, ammortizzando e sostenendo il copro durante l'allenamento; la cinghia (dimensioni 195 x 3,8 cm) offre un maggiore controllo durante gli esercizi, aiutandoti nello stretching e in diverse posizioni, mentre i mattoncini (dimensioni 7,6 x 15,2 x 23 cm) ad alta densità con angoli arrotondati offrono una presa comoda e sono leggeri, per un facile riposizionamento. Infine, nel set sono inclusi anche due asciugamani, uno più grande (4,77 x 1,5 m), che si adatta perfettamente al tappetino assicurando una morbida superficie assorbente ma che può anche essere arrotolato e posto sotto testa, collo, schiena o ginocchia, e uno più piccolo (76 x 51 cm), che mantiene le mani e il viso asciutti anche durante gli esercizi più faticosi.

Set da 3 cuscini per gli occhi con semi di lavanda e riso

I cuscini per gli occhi sono uno strumento capace di donare sollievo ai muscoli intorno agli occhi, alleviare la tensione e bloccare la luce, e utilizzati per i momenti di relax, meditazione, yoga, prima di andare a letto o in qualunque altro momento. Realizzati con cotone di prima qualità, semi di lavanda da coltivazione biologica e riso, che gli permette di adattarsi perfettamente al contorno degli occhi, questi cuscini (dimensioni 24 x 16 x 5 cm) aiutano a rilassarsi, grazie alle proprietà tranquillanti della lavanda, alleviano lo stress e l’ansia, aiutano il benessere generale della mente e dell'organismo e sono validi alleati per conciliare il sonno. Tempo di utilizzo consigliato per ogni sessione: dai 15 al 20 minuti

Cyclette magnetica unisex JK Fitness Professional

Tra gli attrezzi fitness più apprezzati in assoluto, la cyclette è l'ideale per allenarsi a casa e ottenere tantissimi benefici. La cyclette, infatti, rappresenta un’ottima metodo per prendersi cura dei muscoli della propria schiena, allenare il corpo, dimagrire e donare tonicità ai muscoli, ridurre la pressione arteriosa, combattere le adiposità localizzate ma anche recuperare le normali funzioni di articolazioni, tendini e muscoli. Inoltre, è l'attrezzo perfetto anche per chi è in forte sovrappeso, dato che durante l'allenamento le articolazioni non subiscono uno stress eccessivo. La cyclette di JK Fitness Professional è un attrezzo unisex per adulti dotato di un sistema frenante magnetico, regolazione manuale del freno, 8 livelli di resistenza e massa volanica di 9 kg. Inoltre, ha uno schermo LCD, su cui è possibili visualizzare tempo, distanza, velocità, calorie, pulsazioni e distanza totale percorsa, e di un sensore per le mani capace di misurare le pulsazioni. Infine, è dotata di un manubrio ergonomico, impugnature multiple regolabili, sella ad alto assorbimento regolabile in senso orizzontale e verticale, e sostiene un peso massimo di 120 kg.

Top sportivo da donna Aurique

Realizzato in 80% Poliammide e 20% Elastan, il top sportivo da donna di Aurique sorregge perfettamente il seno e permette di saltare e correre senza alcun fastidio. Avvolgente e comodo da indossare, questo top è leggermente imbottito, doppiamente rivestito e dotato di chiusura giro torace regolabile; inoltre, avvolge e blocca il seno durante le attività di fitness e jogging, può essere lavato in lavatrice a 30°C ed è anche bello da vedere, grazie ai bellissimi incroci presenti sulla schiena. Attenzione però: veste leggermente più piccolo rispetto alla taglia scelta. Meglio prendere una taglia in più.

Felpa sportiva da donna con cappuccio super soft

Calda, morbida e bella, la felpa sportiva da donna di Aurique è realizzata in 72% Viscosa, 23% Poliestere e 5% Elastan, può essere lavata in lavatrice a 30°C ed è l'ideale per praticare jogging e fitness all'aperto in inverno. Infatti, anche se il materiale risulta molto morbido e leggero, questa felpa tiene perfettamente al caldo e lascia piena libertà di movimento.

Plank Training con app sincronizzata e collegabile a una Smart TV

il Plank Training è uno strumento fitness total body ideale per rafforzare il core, tonificare tantissimi gruppi muscolari allo stesso tempo, bruciare i grassi e prevenire il mal di schiena. Realizzata in legno robusto effetto noce e dotata di una morbida superficie in gommapiuma, questa Plankpad (dimensioni 50 x 36 x 8,3 cm circa) allena i muscoli di braccia, pancia, glutei, schiena e gambe e sopporta un carico massimo di 120 kg. Inoltre, è utilizzabile anche come Balance Board per rafforzare la postura, la muscolatura profonda, la capacità di reazione, la coordinazione motoria e molto altro, e può essere utilizzata in combinazione sia con l'applicazione dedicata per smartphone, compatibile con sistemi iOS e Android, che con una Smart TV, offrendo giochi per tutta la famiglia perfetti per allenarsi divertendosi. Infine, nella confezione, oltre alla Plankpad Pro, sono compresi anche un tappetino antiscivolo, un manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita) e un poster con plankpad app con molti giochi e allenamenti per iPhone, iPad e dispositivi Android.

Bottiglia d'acqua intelligente Hidrate Spark 3

Hidrate Spark 3 è una bottiglia d'acqua smart che tiene traccia del consumo d'acqua e si illumina per ricordarti di bere attraverso l'app dedicata Hidrate con tecnologia Bluetooth, che si sincronizza con la maggior parte delle app di fitness per adeguare di conseguenza il proprio obiettivo di idratazione. Realizzata in silicone e priva di BPA, questa bottiglia intelligente ha un design ergonomico, è comoda da portare in giro, funziona con 1 batteria sostituibile CR2 (inclusa nella confezione), ed è disponibile in 6 colori diversi. Infine, è dotata di tecnologia con sensori precisi, l'apporto di acqua quotidiano viene sincronizzato via bluetooth ed è sempre disponibile sull'app, in modo da poter monitorare i progressi nel corso di giorni, settimane e mesi, ed è dotata di localizzazione della posizione.

Correttore posturale indossabile intelligente Upright Go

UpRight Go è un piccolo device indossabile per risolvere i problemi e le cattive abitudini posturali e aiutarti a mantenere una postura corretta. Una volta applicato sulla schiena, infatti, questo dispositivo avverte con una leggera vibrazione ogni volta che assumiamo una postura scorretta, vibrazione che può essere personalizzata sia in intensità che in durata. Il dispositivo si attacca sulla schiena, all'altezza delle scapole, tramite uno speciale adesivo ipoallergenico, e può essere utilizzato secondo due diverse modalità: la modalità tracking, che monitora e tiene traccia delle posture che assumiamo durante la giornata, e la modalità allenamento, che ci aiuta ad assumere e mantenere la posizione corretta tramite esercizi mirati e graduali. Facile da utilizzare e comodo da indossare anche tutto il giorno (è lungo 5 cm e pesa 12 grammi), UpRight Go è un quindi un dispositivo intelligente che ti ricorda di mantenere una postura corretta, prevenendo così il mal di schiena e i dolori muscolari e rafforzando la schiena e i muscoli principali. Inoltre, questo correttore posturale funziona tramite un’app gratuita, compatibile sia con iOS che con Android, grazie alla quale è possibile tracciare tutte le posture assunte durante la giornata e renderci conto dei miglioramenti raggiunti.

Guanti da sollevamento Leone

Comodi da indossare e di ottima qualità, i guanti da sollevamento pesi marcati Leone sono realizzati in tessuto traforato e traspirante con imbottitura in gel, per dare il massimo comfort alle proprie sessioni di body building. Inoltre, sono unisex, hanno una chiusura in velcro e sono facili da sfilare grazie alle apposite asole sulle dita.

