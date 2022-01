Escursione sulla neve: gli accessori tech per godersi la montagna con stile

Con gennaio si entra nel pieno della stagione invernale! Questo è un periodo molto atteso dagli amanti della neve, che arriva silenziosa e affascinante a coprire i nostri paesaggi montani di una coltre bianca e incantata. L’inverno ci regala la possibilità di vivere atmosfere uniche in montagna, ma l’importante è arrivare a questo momento preparati e con la giusta attrezzatura.

C’è sempre una regola di buon senso valida per tutti, vestirsi a strati e portare con sé un comodo zaino da trekking con tasche multifunzionali. Molto spesso infatti il tempo cambia in fretta ad alta quota e si rischia di sentire o troppo freddo o troppo caldo.

Per questo motivo una stola in cachemire, dei guanti impermeabili e un gilet autoriscaldante da tenere sempre nello zaino e da indossare al bisogno, riescono a riparare o scaldare il corpo che si trova magari intorpidito da un momento di inattività oppure da un inatteso calo della temperatura.

Inoltre, anche in questo caso, l’idratazione gioca un ruolo importante: avere sempre a portata di mano una borraccia termica con una bevanda calda, come la tisana preferita o un caffè americano, è sicuramente un’ottima strategia per ristorare corpo e mente quando se ne sente la necessità ma magari non si ha la possibilità di fermarsi in un rifugio.

Spesso poi, rimanere sempre connessi in maniera smart può semplificare la vita. Con un cappello di lana o un casco da sci super tecnologico, non sarà quindi un problema ascoltare musica o rispondere alle chiamate senza utilizzare le mani. Ma, nel caso sia necessario utilizzare lo smartphone, è importante riporlo in una custodia termica che lo ripari da cadute accidentali o da temperature troppo rigide.

Infine per tornare tutti un po’ bambini, approfittare di qualche giorno di relax in montagna, per divertirsi con i propri figli è un vero toccasana: uno slittino con volante, biposto, sarà il vostro compagno di avventure e poco importa se al rientro a casa vi accorgerete di avere le scarpe inumidite, quando avrete anche un asciuga scarpe elettrico a togliervi qualsiasi pensiero!

Ecco allora una selezione originale e tecnologica di accessori per le escursioni in montagna che aiuta davvero tutti, dai più esperti ai dilettanti della neve, a godersi in pieno comfort un’attività outdoor a basse temperature.

Cappello Bluetooth da sci con cuffie stereo e microfono vivavoce Cotop

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Guanti da Sci Impermeabili e Touchscreen Brace Master

Scoprili in vendita su Amazon.it

Gilet Elettrico riscaldato con inserto con 3 Temperature per attività all'aperto al freddo CONQUECO

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Stola bicolore 100% cashmere DALLE PIANE CASHMERE

Scoprila in vendita su Amazon.it

Custodia Termica per Smartphone SenMore

Scoprila in vendita su Amazon.it

Thermos Bottiglia Acciaio Inossidabile Diller

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Casco Smart Ski e Snowboard con Connettività Bluetooth Telefono Unisex LIVALL

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Zaino da Trekking 45 Litri HOMIEE

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Slittino Bambini con Volante Stratos Plastkon

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Asciuga Scarpe Elettrico Lutateo

Scoprilo in vendita su Amazon.it