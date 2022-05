Padel, scopri cosa serve per iniziare a giocare allo sport del momento

In Argentina e Spagna è diventato lo sport di massa, in Italia si sta affermando sempre di più, il padel deve la sua fortuna alla facilità di apprendimento.

A differenza di sport come il nuoto e la bicicletta che hanno bisogno di disciplina e rigore, il padel si impara in poco tempo e permette di socializzare mentre ci si allena, infatti, si basa sulla sfida tra due coppie di giocatori. Inoltre, basta un campo 20x10 metri, pareti di vetro che possono essere allestite anche su un campo da tennis e il gioco è fatto.

Vi piacciono il tennis e lo squash? Avete voglia di misurarvi con una nuova versione di questi sport? Allora vi presentiamo tutti gli strumenti per praticare al meglio il padel.

Racchetta per padel

Se sei un esperto di padel o ti stai avvicinando a questo sport, per praticarlo al meglio la racchetta è fondamentale. Questo modello unisce stile ed efficienza. Realizzata in fibra di carbonio, risulta leggera, ma nello stesso tempo resiste ad un uso frequente e intenso. Il piatto in fibra di vetro ha l’interno in schiuma, perfetta per sferrare colpi ad alta precisione sia in attacco che in difesa. L’impugnatura morbida permette di utilizzarla facilmente, tanto che difficilmente sfugge dalle mani grazie alla conformazione. Il modello elegante ed essenziale è caratterizzato dal corpo nero su cui spicca il logo dell’azienda in verde fluo.

Pro. La fibra in carbonio rende la racchetta leggera e maneggevole anche per chi è alle prime armi.

Contro. Per alcuni utenti il costo è importante.

Borsa da padel

Piccola o grande che sia, la borsa da padel non deve mai mancare se decidete di avvicinarvi a questo sport. Per non sbagliare dovete valutare di quanti e quali accessori avete bisogno. Il modello perfetto è quello di medie dimensioni, ideale per contenere tutto ciò di cui si ha bisogno senza un ingombro eccessivo. La borsa dotata di due scomparti chiusi da cerniera è la soluzione che fa per voi. Lo scomparto principale è ampio e profondo pensato per conservare al suo interno abbigliamento e calzature, mentre quello più piccolo è dedicato alla racchetta. Facile e comoda da trasportare è completata da due maniglie corte per portarla a amano e due più lunghe regolabili per indossarla come zaino.

Pro. Funzionale e semplice ha un design unico caratterizzato dallo sfondo nero su cui spicca il logo in verde fluo

Contro. Non ha un taschino interno per conservare oggetti di piccola taglia.

Palline da padel

La scelta delle palline da padel non deve essere casuale, la loro funzione è quella di migliorare l’esperienza di gioco, il terreno su cui poi si pratica lo sport è fondamentale per capire quale fa al caso vostro. Queste palline sono particolarmente amate dai giocatori perché sono maneggevoli e si adattano ad ogni tipo di gioco. Realizzate sia con la gomma che con feltro, sono morbide, ma nello stesso tempo assicurano resistenza nel tempo e il massimo della velocità. Presentate all’interno di un comodo tubo, il set formato da tre palline pensato per essere portato comodamente all’interno della borsa.

Pro. Sono perfette per giocare a tennis e a padel.

Contro. Per alcuni utenti hanno un odore intenso.

Scarpe da padel

La scelta della scarpa da padel deve essere fatta con attenzione perché prima dell’estetica bisogna pensare alla comodità, il modello deve farvi muovere in libertà senza correre il rischio di scivolare o cadere. Queste scarpe sono pensate per gestire al meglio il gioco e puntare sulla velocità, grazie alla sagoma leggera, inoltre la tomaia realizzata in maglia traspirante offre una maggiore comodità. Le fasce Power Straps, garantiscono un miglior supporto ed una maggiore stabilità in tutte le posizioni possibili, mentre, il sistema KPRS-X protegge i talloni dagli impatti.

Pro. Le scarpe calzano bene.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

