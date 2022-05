I migliori giochi e accessori per divertirsi in spiaggia con gli amici

Le vacanze si avvicinano velocemente e una delle mete più scelte ed amate è certamente il mare.

Se anche tu hai scelto di passare le ferie in spiaggia, oltre che tuffi e tintarella, vale la pena mettere in conto anche qualche momento divertente per giochi da spiaggia da fare tutti insieme, che sia con gli amici o con la famiglia. Scopri i migliori che puoi trovare su Amazon.it!

Pallone da beach volley professionale

Il pallone professionale di Mikasa è veramente di ottima fattura: perfetto da utilizzare anche a livello amatoriale, la pelle risulta morbida al tatto, il grip in battuta o ricezione è ottimo, non scivola e non è ruvido.

Il prodotto arriva sgonfio, ma è semplicissimo da gonfiare, anche utilizzando un comune ago da palloni: basterà bagnare l’ago con poche gocce d'acqua prima di inserirlo, specialmente le prime volte, in cui la valvola può risultare un po' dura. Inoltre, il pallone è molto resistente, tanto da giustificare il prezzo un po' alto: davvero il meglio in tema di palloni da beach volley.

Scopri di più su Amazon.it

Rete da beach volley

Molte spiagge sono attrezzate con delle reti per separare le due squadre, ma se non fosse così, ecco la soluzione: una rete da beach volley dall’ottima fattura, con materiali resistenti e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Questa rete (9,5 m x 1 m) è dotata di bordi con doppia cucitura, un cavo in acciaio e cordini per il fissaggio, presenti sia nella parte superiore che in quella inferiore della rete, conferendole un’adeguata stabilità. Regolabile e portatile, nella confezione è inclusa una borsa per il trasporto.

Scopri di più su Amazon.it

Racchettoni da spiaggia in legno

I classici racchettoni sono perfetti per passare ore di divertimento in spiaggia con gli amici. Solidi e robusti, questi che ti propongo sono realizzati in legno compensato (plywood) e dotati di un rivestimento in nastro plastico sul manico e di un comodo laccetto per il polso in modo che non cadano se scivolano dalle mani. Dall’ottimo rapporto qualità prezzo, nel set è compresa anche una pallina morbida da tennis.

Pro: ottimo prezzo, resistenti, durevoli.

Contro: leggermente pesanti.

Scopri di più su Amazon.it

Racchette da volano con palline

Perfette da utilizzare in spiaggia, ma anche in giardino, al parco o in tantissime altre occasioni, le racchette da volano assicurano momenti di puro divertimento sia in famiglia che con gli amici. Il set di Waboba è composto da due racchette indossabili e 1 pallina da volano; le racchette possono essere indossate su entrambe le mani e sono regolabili, mentre la pallina da volano è dotata di piume e ha un design aerodinamico.

Scopri di più su Amazon.it

Set di bocce in legno

Perfetto per chi ama i giochi più classici e intramontabili, questo set è composto da 6 bocce francesi in legno di colori diversi più due boccini e una custodia per il trasporto. Un set perfetto per giocare in spiaggia tra adulti, dato che i bambini più piccoli possono far fatica a utilizzarle per il peso.

Scopri di più su Amazon.it

Aquilone da trazione per principianti

L’aquilone da trazione Airtwister di Skymonkey è perfetto per chi è alle prime armi, poiché il funzionamento è assolutamente semplice ed è un prodotto “ready to fly”, ovvero pronto a volare, grazie alle funi premontate: completo di libretto di istruzioni per il montaggio, basterà estrarlo dalla borsa, srotolare le funi e, con una breve trazione, lasciarlo volare. Facile da usare e pilotare, l’utilizzo ideale prevede la presenza di venti sufficientemente sostenuti, ma anche in presenza di vento leggero l’aquilone è in grado di dare grande soddisfazione.

Disponibile in diversi colori, le dimensioni da aperto sono 130x180x 230cm, è realizzato in Ripstop, un tessuto leggero ma robusto e resistente agli urti, e sono inclusi anche degli occhielli di volo (Flight Straps con 1.3 e 1.8, Comfort Flight Straps con 2.3), un cavo direzionatore, per avvolgere le funi in modo ordinato e corretto, e una pratica e robusta borsa per il trasporto.

Scopri di più su Amazon.it

Surf Water Bouncing Ball

Ideale per giocare in spiaggia o al lago, la Surf Water Bouncing Ball è la cosiddetta "palla che rimbalza sull'acqua". Divertentissima da usare in famiglia o con gli amici, questa pallina è fantastica proprio perché salta sull'acqua in modo perfetto, grazie al design a 3 strati brevettato e al nucleo in gel morbido.

Scopri di più su Amazon.it

Scacchi svedesi in legno naturale certificato

Il gioco di scacchi Kubb è un originale e divertente gioco di strategia svedese per chi ha voglia di godersi il tempo libero all'aperto e divertirsi in compagnia. Ideale da utilizzare con gli amici e la famiglia in spiaggia, in giardino e ovunque all’aria aperta, questo gioco è semplice da usare ma garantisce ore di divertimento! Il set è composto da 21 scacchi realizzati in legno di pino certificato FSC - una corona, 10 aste di legno chiamate kubb, 6 bastoncini cilindrici, 4 picchetti per delimitare il campo di gioco - e un pratico sacchetto con bretella per trasportare il gioco ovunque e le regole sono molto semplici: si tratta di un gioco originale di strategia in cui si sfidano due squadre avversarie, da 2 a un massimo di 6 giocatori, ma si può giocare anche uno contro uno.

I giocatori di una squadra lanciano i birilli di legno, chiamati Kubb, sul terreno di gioco: lo scopo è di abbattere tutti e cinque i Kubb disposti sulla linea di fondo della squadra avversaria, colpendoli con i bastoni da lancio e successivamente abbattere nello stesso modo il re. Un gioco originale e molto divertente, ideale per adulti e bambini, che può impegnare alcuni minuti così come diverse ore!

Scopri di più su Amazon.it

Frisbee da competizione

Questo di Eurodisc è un ottimo Frisbee da competizione, ma perfetto anche per divertirsi in spiaggia con gli amici. Bello da vedere e perfetto da lanciare, è stato testato da giocatori di serie A e consigliato dalla Federazione Tedesca per il frisbee, ha una traiettoria di volo stabile fino a 100m, un diametro di 27,5cm e un peso di 175g.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!