Asciugamano da palestra: 5 modelli perfetti per ogni esigenza

Accessorio spesso sottovalutato, l'asciugamano da palestra è fondamentale soprattutto per una questione igienica, ma anche pratica. Oltre infatti a proteggere strumenti, panche e macchinari vari dal proprio sudore mentre ci si allena, l'asciugamano da palestra ci aiuta anche ad evitare di farci male: mani sudate e manubri da sollevare, infatti, sono solitamente una pessima accoppiata!

In cotone o in microfibra, lunghi e stretti, classici o innovativi, in commercio c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Per aiutarti a individuare quello più giusto per te abbiamo quindi selezionato 5 modelli di asciugamano da palestra, diversi per utilizzo e materiale, che potrai trovare su Amazon.it a prezzi davvero vantaggiosi!

Eono Essentials, asciugamano in microfibra, pratico e resistente



Realizzato completamente in microfibra, questo asciugamano è un vero asso in praticità. Si asciuga rapidissimamente (fino a 10 volte più velocemente del classico in cotone), assorbe fino a 4 volte il suo peso ed è antimicrobico e ipoallergenico, grazie alla speciale microfibra con cui è realizzato, prevenendo così la formazione di funghi e muffe. Eono Essentials è disponibile in 5 misure diverse e viene consegnato in una borsetta morbida in EVA con zip, così da poterlo portare con sé ovunque in viaggio senza far bagnare il resto della borsa o valigia.

Set da 3 asciugamani rinfrescanti in microfibra

Asciugamano morbido con effetto rinfrescante naturale, il tutto senza agenti chimici! Realizzato al in poliammide e poliestere e testato OEKO-TEX Standard 100, questo asciugamano supporta il raffreddamento naturale del corpo con la sua tecnologia di raffreddamento evaporativo grazie alla speciale struttura a rete Cooling Towels, che crea un forte effetto rinfrescante attraverso l'evaporazione.

Per attivare l'effetto di raffreddamento, l’asciugamano deve solo essere bagnato, strizzato e agitato vigorosamente 1-2 volte.

L'asciugamano rinfrescante, poi, funge anche da protezione solare contro le radiazioni UV fino a SPF 30.

Inoltre, ogni asciugamano è dotato di una borsetta impermeabile salvaspazio, che permette di averlo sempre a portata di mano e trasportarlo anche da bagnato. In alternativa, è possibile utilizzare la borsa per proteggere dall'umidità i propri documenti o i dispositivi elettronici (smartphone, ecc.).

Telo per panca marcato Leone, il compagno ideale per la sala pesi



Classico asciugamano in spugna (jacquard 100%), il formato particolare lo rende ideale per chi si dedica spesso agli esercizi sulla panca o per chi, appassionato di boxe, è intenzionato a portarlo con sé a bordo ring. Bello da vedere, è disponibile in nero con bordi bianchi e logo del brand al centro.

Telo in microfibra per yoga e fitness: l’asciugamano dotato di antiscivolo

L'asciugamano da yoga "Wet Grip" di Lotuscrafts è l'aiuto ideale per stili di yoga molto dinamici come Hot Yoga o Vinyasa Flow. Perfetto per essere usato come pratica copertura per il tappetino da yoga o anche come tappetino da viaggio estremamente leggero, il lato inferiore dell’asciugamano da yoga è dotato di un innovativo rivestimento in silicone che ricopre tutta la superficie. Ciò fornisce una presa molto buona e assicura che l'asciugamano aderisca correttamente al tappeto e non possa scivolare via.

Delicato sulla pelle, questo asciugamano da yoga è poi realizzato in materiale molto assorbente, è privo di azocomposti dannosi ed è anche antibatterico grazie alla sua speciale superficie anti-microbica. Grazie quindi al materiale assorbente e al fondo antiscivolo, si otterrà una presa ottimale anche con un'elevata sudorazione.

Asciugamano da palestra in microfibra Fit-Flip, compatto e ultraleggero

Ultraleggero e super versatile, l’asciugamano in microfibra di Fit-Flip è l’asciugamano ideale per viaggiare, nuotare, nelle escursioni, nel trekking, in campeggio e per praticare sport, fitness, yoga o andare in palestra. Morbido, estremamente assorbente e dall’asciugatura rapida, può essere facilmente riposto in qualsiasi zaino, borsa sportiva o da viaggio

Disponibile in 8 misure e tantissimi colori diversi, ogni asciugamano in microfibra è dotato di un pratico passante aggiunto, che consente di appendere facilmente l'asciugamano su rami, portasciugamani o persino sull'ombrellone, e di una borsa a rete in cui poter comodamente riporre l’asciugamano.

