Scarpe sportive, pulite e “fresche” grazie all’asciugatrice elettrica

Praticare sport in estate è un modo per rimanere in forma e per scaricare lo stress. Gli aspetti positivi sono molteplici, ma allenarsi comporta anche dei piccoli problemi legati soprattutto all’abbigliamento e in particolare modo alle scarpe. A causa del sudore e del caldo tendono a dare cattivo odore, difficile da eliminare e che ci spinge a buttare le scarpe dopo un breve periodo, anche perché il rischio della formazione di germi e batteri è molto alto.

Se lasciarle asciugare all’aperto non è sufficiente, una soluzione arriva dall'asciugascarpe di Shoefresh che in soli 25 minuti restituisce le calzature asciutte pronte per essere nuovamente indossate.

Basta semplicemente posizionare le scarpe sull’asciugatrice e al resto ci pensa lei. Grazie la sistema di rilevazione a infrarossi (Infrared Detection System) l’apparecchio si avvia automaticamente quando le scarpe vengono sistemate sull’apposito piedistallo, poi, una volta terminato il ciclo di pulizia, l’elettrodomestico attiverà la modalità stand by per ridurre al minimo il consumo di corrente.

L’ossigeno attivo elimina in soli 5 minuti germi e batteri che possono causare cattivo odore o dermatiti, poi il flusso di aria calda le asciuga in appena 20 minuti grazie alla potente ventola Turbo Air Fan con 5000 rotazioni al minuto. Pensata per ogni tipo di materiale, è possibile utilizzare il programma standard a 60° C perfetto per le scarpe sportive, le sneaker e altri materiali sintetici, mentre per la pelle, possiamo impostare la temperatura sui 40°C. Inoltre, è possibile superare i 20 minuti di asciugatura se le scarpe sono molto bagnate o maleodoranti.

L’asciugatrice ultrarapida Shoefresh è estremamente versatile, non solo è adatta a tutti i tipi di scarpe, come quelle sportive, quelle in pelle, le scarpe da lavoro, gli scarponi da sci e gli stivali, ma può essere utilizzata anche per rinfrescare guanti e guantoni da box, parastinchi, pantofole, calze e caschi.