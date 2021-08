Everfit Stepper, l'attrezzo fitness per tonificare e rassodare glutei e cosce

Per rassodare e tonificare glutei e gambe arriva lo stepper di Everfit, un attrezzo perfetto per l'home fitness

Avere glutei alti e sodi e gambe snelle e toniche è il sogno di tutti, ma non è assolutamente facile riuscire a individuare gli esercizi e gli attrezzi migliori per raggiungere questo obiettivo.

Inoltre, allenarsi a casa può non portare i risultati sperati, soprattutto se non si eseguono correttamente gli esercizi e se non si è abbastanza esperti da sapere cosa fare. Ma niente paura! Per avere un lato b perfetto e gambe toniche, infatti, arriva lo stepper di Everfit, un attrezzo fitness specificatamente studiato e realizzato per permettere un allenamento mirato di gambe e glutei.

Vediamo allora più nel dettaglio le specifiche di questo formidabile attrezzo per l'home fitness!

A cosa serve lo stepper

Lo stepper è un attrezzo per l'home fitness che simula il movimento del "salire le scale", concepito per l'allenamento mirato di gambe, cosce, polpacci, glutei e, come azione secondaria, degli addominali. Inoltre, lo stepper di Everfit funziona con un movimento verticale ed una oscillazione laterale, che consente di far lavorare tutti i muscoli della fascia compresa tra l'interno coscia e il gluteo.

Tra i numerosi benefici che derivano dall'allenamento con lo stepper possiamo trovare:

miglioramento della funzionalità cardio-vascolare e respiratoria

tonificazione e allenamento dei muscoli degli arti inferiori

consumo di tantissime calorie, che lo rende ideale per dimagrire e/o tenere il peso sotto controllo

miglioramento di parametri metabolici quali pressione arteriosa, colesterolemia, glicemia, trigliceridemia, ecc...

impatto leggero sulle articolazioni degli arti inferiori

assenza dell'effetto rimbalzo su schiena, ginocchia e caviglie.

Lo stepper offre quindi gli stessi benefici di qualsiasi allenamento aerobico, aumentando sia l'aspettativa che la qualità della vita, e non presenta svantaggi importanti.

Leggero, compatto e poco ingombrante, lo stepper di Everfit si sposta con facilità, è facile da usare, e regala risultati eccezionali utilizzandolo per circa 20 minuti al giorno: l'importante è avere costanza.

Specifiche tecniche

Stabile, solido e resistente, lo stepper di EverFit è un attrezzo fitness molto facile da montare, anche grazie alle istruzioni dettagliate e semplici, efficace, affidabile, ben rifinito e abbastanza silenzioso. Inoltre, sopporta un peso massimo di 100 kg ed è dotato di un comodo manubrio alto, che facilita la lettura del display, di pedali antiscivolo, di una piccola console che registra il numero di passi al minuto, il consumo calorico e il tempo trascorso, e di certificazione CE-ROHS-EN957.

Dimensioni prodotto: 66 x 48 x 106 cm

Peso: 13 kg

Colore: ?bianco

Peso massimo: 100 Kg

Lo stepper di Everfit è quindi l'attrezzo fitness ideale per un lato b scolpito e gambe toniche e snelle: provalo subito!

Pro:

- ottimo rapporto qualità prezzo

- molto semplice da montare

- ottimo venditore

- struttura solida e robusta

- imballaggio molto accurato

- abbastanza silenzioso

Contro:

- non è possibile modificare la resistenza

