Cyclette pieghevole di Ultrasport, per dimagrire ed allenarsi anche a casa propria

La F-Bike di Ultrasport è una cyclette perfetta per allenarsi a casa, dimagrire e tonificare i muscoli: robusta e comoda da usare, è un attrezzo cardio per l'home fitness ideale per rafforzare il sistema cardiovascolare, per incrementare la propria resistenza e sviluppare muscoli sodi.

Perfetta sia per i principianti che per gli atleti professionisti, questa cyclette si caratterizza per:

8 diversi livelli di resistenza, regolabili manualmente;

display LCD con funzioni di durata / scan / calorie / velocità / distanza / pulsazioni;

manubrio dotato di sensori delle pulsazioni, che rilevano il battito cardiaco durante l'allenamento;

base ampia e materiali solidi, che la rendono stabile e sicura da usare;

pedali realizzati con materiale antiscivolo;

altezza del sellino regolabile;

portasciugamani e base di appoggio per il cellulare integrati;

peso massimo sopportato: 100kg.

La cyclette F-Bike di Ultrasport è molto leggera (pesa 15,5 kg) ma, allo stesso tempo, robusta e realizzata con materiali di qualità; inoltre, è dotata di un meccanismo pieghevole facile ed intuitivo, che la rende comoda da riporre senza occupare spazio, è facile da montare e da smontare, anche grazie al manuale di istruzioni chiaro ed esplicativo e al kit di montaggio, comprensivo di tutti gli strumenti necessari, ed è disponibile in 5 colori diversi.

Pro:

robusta e comoda da usare;

pieghevole e leggera, occupa poco spazio;

efficiente e funzionale;

facile da montare.

Contro:

il sellino può risultare duro, portando alla necessità di un copri sella imbottito;

può risultare scomoda o difficile da utilizzare per persone sotto il 1,65mt.



