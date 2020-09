Voglia di movimento? Ecco la cyclette pieghevole più amata ed acquistata su Amazon

Tra gli attrezzi fitness più apprezzati in assoluto, la cyclette si trova spesso sia nelle case di patiti dello sport sia in quelle di chi si approccia da poco all’attività fisica. L'utilizzo continuativo della cyclette, infatti, apporta tantissimi benefici al nostro fisico: allena il corpo e dona tonicità ai muscoli, è un toccasana per la schiena e per il cuore, combatte le adiposità localizzate e aiuta a dimagrire, ma è anche l'ideale per aiutare la postura, eseguire esercizi di fisioterapia e per agire in modo terapeutico sulle articolazioni.

La cyclette Smarty Hand Pulse di Diadora Fitness è la più acquistata ed apprezzata dagli utenti Amazon; infatti, oltre ad essere un attrezzo funzionale e dall'ottimo rapporto qualità prezzo, risulta anche molto comoda e pratica, essendo pieghevole e ideale per allenarsi a casa anche se non si ha a disposizione molto spazio (dimensioni da chiusa 38 x 40 x 132 cm - da aperta 80 x 40 x 110 cm). Può sopportare un massimo di 100kg, è molto facile da montare e in dotazione sono presenti tutti gli strumenti per il montaggio e la batteria per il computer di bordo.

Comoda e robusta, la cyclette di Diadora Fitness è studiata per l'allenamento domestico, è realizzata con materiali solidi ma leggera, quando è piegata non ingombra minimamente e si può riporre facilmente ovunque. Ottima per allenarsi efficacemente e mantenersi in forma, questa cyclette dispone sia di ruote per lo spostamento che di piedini per regolare la messa in piano; la pedalata risulta scorrevole e silenziosa, il telaio è robusto, la regolazione della sella è di tipo verticale ed è dotata di otto livelli di intensità, regolabili manualmente tramite una comoda rotella.

Inoltre, questa cyclette è dotata di un computer di bordo alimentato a batteria con display LCD, sul quale vengono visualizzate le calorie consumate, la distanza percorsa, il tempo trascorso, la velocità e i battiti cardiaci, monitorabili tramite i sensori palmari Hand Pulse posti sul manubrio.

Dal design moderno, colorato e accattivante, la cyclette Smarty Hand Pulse di Diadora Fitness è un attrezzo di qualità professionale, pieghevole, solida, funzionale e con un ottimo prezzo: approvatissima!

Scoprila in vendita su Amazon.it a 132,00€