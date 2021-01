Dischi da scorrimento, per muscoli tonici e addominali perfetti

Gli sliders, o dischi da scorrimento, sono piastre in grado di far scivolare gli arti sui cui vengono poggiati, e sono accessori sempre più utilizzati nell'home fitness grazie alla loro capacità di allenare alla perfezione addominali, glutei, gambe, core, braccia, schiena e spalle: un allenamento total body a bassa intensità ma ad altissima efficienza. Utilissimi per effettuare un gran numero di esercizi alleggerendo l'attrito con il pavimento, gli sliders possono essere utilizzati nell'home fitness sia per l'interval training sia da coloro che hanno intenzione di perdere peso, ma anche per lo svolgimento di esercizi aerobici ed esercizi discontinui, in cui si alternano fasi ad alta intensità con fasi a bassa intensità.

Hanno la capacità di rendere ogni allenamento unico e diverso, grazie ai loro molteplici utilizzi, sono perfetti per spezzare la monotonia di alcuni esercizi e possono essere utilizzati da tutti, a meno che non si abbia a che fare con problemi di articolazioni molto gravi.

I dischi da scorrimento marcati Ryaco sono tra gli sliders più acquistati su Amazon.it: resistenti e comodi da usare, questi dischi sono double face, con un lato realizzato in plastica lucida ABS e l'altro lato in schiuma EVA imbottita, così da poter essere utilizzati su qualunque tipo di superficie. Infatti, il lato in plastica è ideale per essere usato su tappeti, moquette e superfici in tessuto, mentre il lato in schiuma ti permetterà di usare questi sliders su pavimenti in legno duro, in laminato e/o con piastrelle senza il rischio di rovinarli.

Versatili, compatti e perfetti da integrare nell'allenamento di tantissimi tipi di sport e discipline, gli sliders di Ryaco sono super efficaci per migliorare la flessibilità e l'equilibrio. Tra i tantissimi vantaggi dati dall'utilizzo dei dischi da scorrimento possiamo trovare:

migliorare la propria resistenza e la stabilità;

tonificare e sviluppare tutti i muscoli del corpo;

migliorare le performance in tutti gli sport;

perdere peso.

Disponibili in 10 colori diversi, i dischi da scorrimento di Ryaco sono sicuri, hanno un diametro di 17.8 cm e uno spessore di 0,76 cm, si puliscono facilmente e sono leggeri e comodissimi da usare; inoltre, nella confezione troverai anche una borsetta per riporli o per trasportarli comodamente, un manuale per utilizzarli al meglio e con alcuni esercizi da eseguire e una garanzia di 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

