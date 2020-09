I migliori attrezzi fitness dal prezzo contenuto per una palestra in casa completa e funzionale

L'home fitness è ormai sempre più in voga, un'alternativa alla palestra divertente e che permette di risparmiare tempo e denaro, ma è fondamentale munirsi degli strumenti giusti per riuscire ad allenarsi in maniera efficace e senza spendere una fortuna. Infatti, per allestire una palestra completa e funzionale anche in casa, non è assolutamente necessario acquistare attrezzi ingombranti e molto costosi: l'importante è riuscire ad individuare degli attrezzi semplici ma efficaci, che permettano di allenarsi in maniera completa e sicura e funzionali per le proprie necessità.

Per aiutarti in questa scelta, abbiamo quindi selezionato i migliori attrezzi fitness da acquistare on line, tutti di ottima qualità, che occupano poco spazio e in vendita ad un prezzo conveniente. Dalla corda regolabile alla tavola per le flessioni, ecco i migliori attrezzi fitness per allenarsi efficacemente anche a casa in modo comodo, economico e funzionale!

La corda per saltare è uno degli attrezzi che non dovrebbero mancare in una palestra in casa, capace di allenare efficacemente i glutei e i muscoli di gambe, piedi e spalle; inoltre, non occupa praticamente spazio, non ha bisogno di particolare manutenzione ed è sempre pronta per l'uso.

La corda per saltare di RUNACC unisce l'efficacia dell'allenamento con la corda ad alcune funzioni intelligenti, che la rendono ancora più pratica e comoda da utilizzare. Questa corda è dotata di un display che riporta il peso corporeo, il numero di salti, il tempo di allenamento e le calorie bruciate, ed ha una doppia corda intercambiabile; infatti, ai due manici ergonomici, realizzati in ABS e spugna antiscivolo, è possibile agganciare o la corda lunga da 114" (in PVC e fune metallica), o le due corte da 12" (in PVC, ABS e spugna), tutte incluse nella confezione insieme anche a cacciavite e batteria. Le corde corte sono l'opzione ideale quando si ha poco spazio a disposizione per allenarsi, consentendoti di allenarti ovunque senza rischi e in sicurezza.

Pro:

- corda per saltare di qualità;

- comoda da usare anche in spazi stretti;

- display con diverse funzioni;

- doppia corda intercambiabile.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprila in vendita su Amazon

Lo stepper è un attrezzo fitness concepito per l'esercizio fisico indoor che simula il movimento del "salire le scale"; perfetto da utilizzare anche a casa, lo stepper permette di eseguire un allenamento aerobico, migliorando la funzionalità cardio-vascolare e respiratoria, nonché allenare la muscolatura di gambe, schiena e glutei, senza affaticare le articolazioni.

Con una struttura in acciaio stabile e robusta e dotato di pedaliere antiscivolo molto grandi, lo stepper di Ultrasport è un attrezzo comodo da usare ed efficace: inoltre, è un attrezzo fitness certificato TÜV/GS, ha un display con la funzione di contapassi, registrazione del tempo di allenamento, scan e calorie bruciate, e sopporta un peso massimo di 100 kg.

Pro:

- piccolo e compatto, occupa poco spazio;

- preciso, stabile e semplice da usare;

- ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro:

- non è possibile regolare la resistenza o l'intensità di allenamento.

Scoprilo in vendita su Amazon

Il sit-up è un esercizio utilizzato per rafforzare la muscolatura addominale e che coinvolge anche i flessori dell'anca; può essere svolto a corpo libero, sulla panca e mediante l'utilizzo di macchinari o di una barra.

La barra per sit up di ZoneYan è uno strumento portatile (26 x 12 x 16 cm) e regolabile, facilmente installabile sul pavimento grazie al sistema a ventosa: basterà trovare un punto del pavimento liscio e pulito, posare la barra di appoggio a terra e tirare verso il basso il gancio di blocco, per una presa sicura e stabile. Utilissima per svolgere gli esercizi di sit up, ma anche per flessioni, glutei, sit up inverso e molti altri esercizi, questa barra è regolabile in 3 modalità di altezza ed è costituita da un robusto telaio in acciaio, mentre la maniglia è rivestita in morbida schiuma ad alta densità, confortevole e resistente.

Pro:

- installazione semplicissima ed utilizzo immediato;

- regolabile in altezza;

- ottima tenuta della ventosa, stabile e sicura;

- ottima qualità e prezzo economico.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprila in vendita su Amazon

Pratici da tenere in casa, perché poco ingombranti, e utilizzatissimi nell'home fitness e in palestra, i manubri costituiscono uno degli attrezzi più usati e più utili per l'allenamento in casa di pettorali e spalle.

Il set di Proiron si compone di due pesetti in ghisa con rivestimento soft touch in neoprene, materiale leggermente ruvido che li rende meno scivolosi e più morbidi al tatto, per una presa sicura senza fastidi per le mani; inoltre, la sezione esagonale antirollìo impedisce ai pesetti di rotolare una volta appoggiati per terra. Privi di ftalati e piombo (con certificato SGS), i pesi di Proiron sono comodi da impugnare e molto funzionali, sono disponibili in 4 diverse varietà (rosa da 1 Kg, grigi da 5 Kg, rossi da 8 Kg e neri da 10 Kg), facili da pulire, comodi da usare e consentono di creare una grande varietà di programmi di allenamento.

Pro:

- manubri solidi, funzionali e con ottimo grip;

- il rivestimento in neoprene assicura una presa antiscivolo confortevole e sicura;

- design anti rotolamento.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprilo in vendita su Amazon

Tra gli attrezzi fitness migliori per allenarsi a casa rientra sicuramente la sbarra per trazioni, ideale in particolare per sviluppare i muscoli della parte superiore del corpo. Tra i diversi modelli disponibili in commercio, la sbarra per trazioni da porta è la scelta migliore nel caso in cui non si possano forare le pareti di casa o si abbia poco spazio a disposizione; questo tipo di sbarra, infatti, non ha bisogno di viti né di fori per il suo fissaggio ed è senza dubbio ideale per chi vuole ottenere la massima ottimizzazione possibile dello spazio.

La sbarra per trazioni da porta di Magnoos è ideata per essere agganciata direttamente al telaio, così da distribuire il peso del corpo in modo impeccabile, senza il rischio di rovinare la porta dove viene fissata. Sicura, stabile e facile da usare, il design innovativo evita fastidiose oscillazioni e sopporta un peso massimo di 130 kg; inoltre, i manici sono rivestiti in morbida schiuma, per una presa antiscivolo confortevole e sicura, ha un diametro extra large, per una maggiore libertà di movimento e risultati migliori, e può essere posizionata anche direttamente sul pavimento, in modo da poterla utilizzare per molte altre tipologie di esercizi.

Pro:

- molto solida, stabile e ben rifinita;

- dotata di gommini di appoggio in gomma dura, per non rovinare il muro;

- semplice da agganciare e da riporre;

- altezza superiore alle barre tradizionali.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprila in vendita su Amazon

Ideale per rassodare l'interno coscia, ma anche per allenare i muscoli di glutei, spalle, braccia, pettorali, bicipiti, tricipiti e quadricipiti, il funzionamento di questo attrezzo fitness si basa sul sistema a molla centrale, che fa lavorare i muscoli grazie alla pressione esercitata.

Rivestito in schiuma morbida e spessa, questo attrezzo è comodo e facile da usare, consente un allenamento multifunzionale ed è leggero e portatile, così da poter essere utilizzato ovunque. Inoltre, è dotato di una molla in acciaio spessa, ad alta densità, robusta e durevole, e ha un design compatto che lo rende comodo da trasportare e da riporre.

Pro:

- ideale per principianti e per esercizi a bassa intensità;

- economico e di buona qualità;

- fa lavorare i muscoli in modo semplice ma efficace;

- facile da usare, non necessita di montaggio e non occupa spazio.

Contro:

- non adatto a professionisti e ad esercizi ad alta intensità;

- non è possibile regolare la resistenza;

- l'utilizzo in alcune posizioni risulta poco stabile.

Scoprilo in vendita su Amazon

La push up board è un attrezzo innovativo, molto comodo e facile da usare, che occupa poco spazio e che può essere utilizzato per eseguire i push up in diverse posizioni, allenando così specifici gruppi muscolari.

Facile da assemblare, pieghevole e portatile, questa tavola (95 x 41,5 x 3,5 cm) presenta diversi buchi dove poter fissare le maniglie, in modo da poter lavorare su muscoli specifici a seconda della posizione in cui si utilizzano; inoltre, queste posizioni per maniglie sono evidenziate con colori diversi, ognuno riferito ai muscoli su cui si lavora (blu per il petto, rosso per le spalle, giallo per la schiena e verde per i tricipiti). La push up board di Cretee è realizzata in ABS, è composta da due blocchi, utilizzabili singolarmente o assieme, è coperta da una garanzia di rimborso, e nella confezione sono inclusi un paio di maniglie, comode ed antiscivolo, e una scheda di supporto per l'esecuzione degli esercizi.

Pro:

- resistente e di ottima qualità;

- la larghezza di quasi 1 metro permette di effettuare esercizi con presa più larga;

- molto utile, pratico e maneggevole, occupa poco spazio, è facile da usare e non necessita di montaggio;

- permette di allenare diversi gruppi muscolari ed è completo di istruzioni.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprila in vendita su Amazon

Gli elastici fitness sono un attrezzo fondamentale per allenarsi a casa e tonificare i muscoli di tutto il corpo; facilissimi da utilizzare e fondamentali nelle sessioni di home fitness, questi elastici aiutano a tonificare e allungare i muscoli di tutto il corpo e ti permettono di allenarti a diverse intensità.

Il set di Bodyliscious si compone di 5 elastici fitness di qualità premium (misura 30 x 5 cm), in diversi colori e livelli di resistenza (xlight - bianca, light - azzurra, medium - rosa, heavy - gold, xheavy - nera). Perfetti per allenarsi a casa, in palestra o all'aperto, sono realizzati in lattice naturale, privo di elastomero termoplastico, ecologico e di altissima qualità, molto resistente e confortevole nell'uso; inoltre, questi elastici fitness si caratterizzano per il design colorato e curatissimo in ogni dettaglio, a partire dalla scatola in cui è confezionato, molto bella e con logo gold rose, fino alle singole fasce. Nella confezione è anche compresa un sacchetto porta-fasce, ideale per trasportare il tuo set ovunque, e un mini ebook in italiano e inglese, con tutti gli esercizi e i suggerimenti per utilizzare al meglio gli elastici fitness.

Pro:

- ottima qualità e materiali;

- assenza completa di odore di gomma, anche appena aperti;

- curatissimi nel design e nei dettagli, sono ottimi anche come idea regalo;

- funzionali, pratici, resistenti e comodi da usare.

Contro:

- non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scoprilo in vendita su Amazon

Le caratteristiche da valutare nella scelta degli attrezzi per l'home fitness

L'home fitness è una pratica ormai sempre più diffusa, sia per i tanti vantaggi che presenta, tra cui la convenienza economica, il risparmio di tempo e l'accessibilità immediata, ma anche per un discorso di sicurezza e di rispetto del distanziamento sociale.

Per svolgere un allenamento completo ed efficace anche in casa, però, è necessario munirsi di tutto il materiale necessario, andando ad individuare gli strumenti funzionali per le nostre necessità, e che siano di qualità e sicuri da usare: attrezzi ed accessori in grado di ottimizzare l'efficacia e il comfort dell'allenamento, utili, efficaci ma non ingombranti, meglio ancora se semplici da riporre in un armadio o in uno sgabuzzino una volta terminato il lavoro.

Vediamo quindi quali sono le caratteristiche da valutare nella scelta degli attrezzi per l'home fitness.

La funzionalità - il primo aspetto da valutare nella scelta di un attrezzo fitness è il tipo di allenamento per cui è stato ideato: ogni attrezzo, infatti, ha una specifica funzione, come lo stepper che allena cosce e glutei, o la barra per trazioni, che fa lavorare spalle e braccia. Se il tuo obiettivo è allenare una sola zona del corpo sarà meglio optare per attrezzi specifici, per un allenamento total body, invece, potrai acquistare più macchinari, come un tapis roulant, degli elastici fitness, panche o barre per addominali e maniglie da flessioni.

La qualità dei materiali - un altro aspetto fondamentale da valutare nell'acquisto di un attrezzo fitness è la qualità dei materiali, la stabilità dell'attrezzo e la solidità della struttura. Un attrezzo di qualità, infatti, ti permetterà di allenarti in sicurezza, senza rischi per la salute.

La portata massima - è molto importante, quando si acquista un attrezzo fitness, verificare la portata massima dell’utente, sia per allenarsi in modo efficace che in sicurezza.

Maneggevolezza, ingombro e peso - soprattutto se si ha poco spazio a disposizione, è necessario valutare l'ingombro, il peso e la maneggevolezza di un attrezzo fitness: verifica sempre le dimensioni dell'attrezzo che stai per acquistare, il suo peso e la facilità nell'uso e nel trasporto. Inoltre, soprattutto nel caso di attrezzi ingombranti, assicurati che siano facilmente richiudibili o pieghevoli e che si possano spostare facilmente per allenarti con comodità.

Display e accessori - a seconda delle proprie necessità, la presenza di display e accessori vari può fare la differenze nella scelta di un attrezzo fitness. Ad esempio, un tapis roulant dotato di vano per borraccia o casse per la musica può risultare utile e divertente, mentre un attrezzo con display LCD fornisce informazioni dettagliate sull'allenamento che si sta svolgendo. Ricorda che i display rilevano i dati principali, ma se desideri misurare anche la frequenza cardiaca dovrai abbinarvi una fascia cardio.

Garanzia - la presenza di garanzia è sicuramente un aspetto che indica l'affidabilità del produttore e, di conseguenza, dell'attrezzo. Solitamente, la garanzia è prevista per un periodo che va dai 12 mesi ai 3 anni

Comfort e prezzo - nell'acquisto di un attrezzo fitness, valuta sempre comfort e comodità: un attrezzo comodo e confortevole da usare, infatti, è fondamentale per allenarsi in modo sicuro, piacevole ed efficace. è poi importante valutare anche il prezzo, che dipende da tantissimi aspetti, come la qualità dei materiali, le funzionalità, il brand, il peso e così via. Prima di procedere all’acquisto, confronta sempre le recensioni e le opinioni degli utenti e valuta con attenzione tutte le sue caratteristiche.