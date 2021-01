La recensione della pistola massaggiante a percussione AddSfit, uno strumento efficace per dire addio ai dolori muscolari

Ideale per gli atleti e gli sportivi, ma anche per combattere dolori muscolari localizzati e contratture alle spalle, alla schiena, al collo e alle gambe, la pistola massaggiante è uno strumento estremamente funzionale per sconfiggere quelle tensioni a livello muscolare che tutti accusiamo nel corso della vita di tutti i giorni.

Questa pistola per massaggi muscolari, infatti, agisce con una tecnica di massaggio a percussione: dando dei colpetti rapidi e ravvicinati sulla zona interessata, questo massaggio favorisce la vasodilatazione e la contrattilità muscolare, stimolando l’organismo e migliorando la circolazione, ed è l’ideale per il rilassamento muscolare e nel trattamento dei dolori superficiali e muscolari.

La mini pistola da massaggio di AddSfit, marchio di fitness emergente e specializzato in pistole da massaggio, è la più piccola e leggera (dimensioni 12.9x4x10.4cm, peso 360gr) sul mercato. Disponibile in grigio e in rosa, questa pistola massaggiante è uno strumento pratico e potente, che stupisce per le dimensioni ridotte e, allo stesso tempo, per la sua qualità costruttiva. Il corpo principale, infatti, è molto solido e completamente realizzato in alluminio, ed è dotata di una profondità di corsa di 6 mm, 3 livelli di velocità regolabili e una forza di corsa fino a 27 libbre.

Inoltre, è alimentata da una batteria al litio da 2500 mAh ricaricabile tramite porta Usb-c, può funzionare in modo continuativo per un massimo di 6 ore dopo essere stata completamente caricata (ricarica completa in 2 ore), ha un design ergonomico, con interfaccia e pulsanti in puro silicone che donano una sensazione piacevole al tatto durante l’utilizzo, è facile da pulire ed è dotata di autospegnimento intelligente, grazie al quale la pistola massaggiante si spegnerà automaticamente dopo essere stata utilizzata per più di 10 minuti.

Perfetta da utilizzare a casa, in palestra, in ufficio o ovunque tu voglia, la pistola massaggiante di AddSfit è estremamente silenziosa (<40 dB), può essere utilizzata da persone di qualunque età, consente a chiunque di auto-effettuare un massaggio in modo facile e veloce, così da far diminuire i dolori muscolari e il livello di stress, e risulta molto comoda da usare in qualunque luogo o momento grazie alle sue dimensioni compatte, che la rendono perfetta per ritagliarsi un momento di relax dopo una giornata lunga e stressante. Infine, è confezionata in modo curato ed elegante, e nella confezione sono compresi due testine intercambiabili - una piatta, perfetta per i grandi gruppi muscolari e le zone del corpo morbide, e una a punta, ideale per punti sensibili e piccoli gruppi muscolari - di un cavo per la ricarica e di una pratica custodia rigida, per riporre o trasportare il tutto senza rischi.

La pistola massaggiante a percussione di AddSfit è quindi uno strumento eccellente, incredibilmente efficace nel rilassare i muscoli e sconfiggere i dolori e le tensioni muscolari, e dal prezzo competitivo: assolutamente approvata!

