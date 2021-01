Allenarsi a casa: il set completo per il fitness fai da te

Appassionati di fitness e sportivi, in questo periodo di emergenza, non hanno certo vita facile a causa delle restrizioni dovute dal distanziamento sociale. In molti hanno fatto ricorso all’esercizio fisico “fai-da-te”, in casa, non potendo recarsi in palestra per il classico allenamento; l’accessibilità ad attrezzi e macchinari pratici e poco ingombranti quindi, diventa una necessità per molte persone, soprattutto per coloro che non hanno magari l’esperienza o le capacità necessarie per allenarsi in autonomia.

Il set marcato Tomshoo è un set che comprende 5 strumenti essenziali per il fitness ed è particolarmente apprezzato dagli utenti, sopratutto perché è un set di buona qualità, completo e dal prezzo competitivo. Questo set si compone di:

1 ruota per addominali o AB roller - realizzata in PoliPropilene e acciaio inossidabile e rivestita con materiale antiscivolo in schiuma Eva, la AB roller è un attrezzo costituito da una rotella (diametro 16cm) in mezzo alla quale passa un cilindro che fa da vero e proprio manubrio, sul quale si vanno a posizionare le mani. Un accessorio molto pratico per rafforzare il core, per allenare, tonificare e scolpire i muscoli addominali e per lavorare su schiena, spalle, braccia e petto. Si può utilizzare sia con le gambe tese che con le ginocchia a terra.

Il set marcato Tomshoo offre numerosi prodotti di ottima qualità ad un prezzo conveniente e competitivo. Adatto sia ai principianti che agli esperti del settore, tutti gli strumenti del set sono ben realizzati, robusti, facilissimi da montare e permettono di eseguire tantissimi esercizi diversi e di rimanere in forma restando a casa.

