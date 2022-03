È arrivata la primavera: gli sport da fare all’aperto e tutti i benefici

Le giornate più lunghe e le temperature più miti ci permettono di trascorrere più tempo fuori casa, allora perché non approfittarne per fare un po’ di attività fisica?

Lo sport serve a farci divertire e ritrovare la forma fisica e con l’arrivo della bella stagione possiamo finalmente praticare la nostra attività preferita all’aperto. Ognuna comporta una serie di benefici, l’importante è svolgerla in totale sicurezza.

Perché fare attività sportiva all’aperto

Il corpo trae beneficio dallo sport, ma è importante considerare che se si pratica all’aperto anche a livello psicologico si ha un senso di serenità. Tra i principali vantaggi ci sono:

Maggiore socializzazione : è possibile allenarsi in gruppo, con gli amici e condividere un’attività con loro

: è possibile allenarsi in gruppo, con gli amici e condividere un’attività con loro Scoperta di nuovi luoghi : correre o andare in bicicletta permette di conoscere zone della città che non abbiamo mai visitato

: correre o andare in bicicletta permette di conoscere zone della città che non abbiamo mai visitato Riduce lo stress : dopo una giornata di lavoro, fare sport all’aperto rilascia endorfine, ormoni che trasmettono una sensazione di benessere

: dopo una giornata di lavoro, fare sport all’aperto rilascia endorfine, ormoni che trasmettono una sensazione di benessere Migliora il riposo: fare sport all’aperto risente dell’orario e del clima, quindi allenarsi quando c’è ancora luce influenza i meccanismi sonno-veglia e migliora la qualità del riposo

Quale sport scegliere

Ci sono numerose attività da praticare all’aperto, per allenarci nel modo corretto ed evitare possibili infortuni, dobbiamo sempre avere l’abbigliamento giusto.

Corsa

Questo sport necessita di un impegno costante per avere dei risultati, ma ha un impatto positivo sull’organismo già dalle prime sessioni perché correre riduce lo stress. Se si decide di praticarlo in estate è importante munirsi di scarpe adatte, di maglie traspiranti e di pantaloni sia lunghi che corti

Ciclismo

La bici è versatile perché oltre ad essere un mezzo di trasporto, permette di rimetterci in forma allenando più gruppi muscolari contemporaneamente, ma preservando le articolazioni. Per diventare ciclisti provetti, oltre alla bicicletta è importante munirsi di casco e scarpe adatte ai pedali.

Camminata

L’attività più semplice si trasforma in uno sport se praticata regolarmente e a ritmo sostenuto per circa 20 minuti al giorno. Le scarpe da passeggio e un abbigliamento comodo ci permetteranno di percorrere lunghi tratti alla scoperta della città.

Basket

Sempre più diffuso, non è raro trovare campetti di basket pubblici in città. Non resta che munirsi del pallone, scegliere le scarpe più adatte e riunirsi con gli amici per trascorrere delle ore in allegria.

Volley

Se tra gli sport di squadra preferiamo il volley, allora la primavera è ideale per organizzare una sfida in compagnia dei nostri amici. Anche in questo caso i campetti in città non mancano e se abitiamo in una località marittima, il beach volley in spiaggia è un must have. Basta soltanto avere un pallone e il divertimento è assicurato.

Prendersi cura di sé stessi

Quando si fa sport si perdono molti sali minerali attraverso il sudore, per questo è consigliabile bere durante l’allenamento soprattutto se il clima è mite. A darci una mano in più arrivano gli integratori che ci faranno sentire pieni di energie.