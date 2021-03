Bici con rotelle per insegnare ai piccoli ad andare sulle due ruote

La bicicletta è un grande classico che affascina tutti i bambini pronti a sfrecciare sulle due ruote. Per insegnargli a rimanere in equilibrio ecco le migliori bici con rotelle

I bambini sono attivi e hanno continuamente voglia di imparare, si appassionano a sport e attività, tra questi c’è la bicicletta.

Per i piccoli riuscire a pedalare e sfrecciare sulle due ruote in compagnia di mamma e papà è un modo per trascorrere del tempo all’aperto.

Quando sono bambini, non hanno ancora acquisito tutte le competenze e non hanno il giusto equilibrio per rimanere in sella. Quindi per insegnargli a pedalare e permettergli di giocare liberamente con i loro amichetti, la bicicletta con le rotelle è l’aiuto indispensabile.

Vediamo i migliori modelli in commercio.

Bicicletta Disney Cars

Macchine e corse sono i protagonisti del cartone animato Cars che ha appassionato tanti bambini. Per sentirsi come Saetta McQueen, questa bici è indispensabile. Il modello in rosso fiammante e rifinita nei minimi dettagli con il logo e con l’immagine della macchina protagonista del cartone. Il modello è robusto e resistente, le ruote realizzate con una gomma di media durezza, permettono un grip molto simile a quelle vere. Il campanello sul manubrio è facile da far suonare, mentre il porta borraccia sistemato sulla parte posteriore è semplice da raggiungere quando i piccoli vogliono dissetarsi. Consigliata per i bambini dai 2 ai 4 anni, il modello è ideale per imparare ad andare in bici.

Pro. Facile da assemblare.

Contro. I pedali sono un po’ duri.

Bicicletta Frozen

Le avventure di Elsa e Anna appassionano le piccole che di sicuro non resisteranno ad una bicicletta a tema, il telaio della due ruote ha uno splendido design che si ispira al cartone animano Forzen II. La struttura realizzata in acciaio è molto resistente ed è ideale per bambini nella fascia di altezza tra 105 e 135 cm. La bici sicura e facile da guidare, ha un movimento centrale con sterzo, mentre la ruota libera e due freni modello caliper ne facilitano l’utilizzo. La bicicletta dotata di seggiolino porta bambole posteriore e di un cestino anteriore con raffigurata Elsa è il regalo perfetto per le fan del cartone.

Pro. Robusta e resistente.

Contro. Le viti hanno una filettatura che rende difficile l’assemblaggio.

Bicicletta Pro-Cross

I bambini amano andare alla scoperta di nuovi territori e avventure, grazie a questa bicicletta e alla supervisione di mamma e papà i piccoli potranno correre liberamente in campagna o realizzare piccoli spostamenti in città. La bicicletta serie 23 è sicura e facile da guidare grazie alle rotelle e al freno anteriore, i pneumatici pieni, del diametro di 30 cm permettono di guidare in modo stabile sull’asfalto o nei parchi senza perdere l’equilibrio. Pensata per i bambini dai 3 ai 5 anni è completata da un comodo vano porta oggetti nella parte posteriore su cui sistemare i giochi preferiti.

Pro. Robusta ma leggera.

Contro. Le rotelle sono agganciate con le viti quindi non sono facili da rimuovere.

Bicicletta Disney

Minnie e Paperina sono un grande classico che da sempre affascina e conquista le bambine. Per le appassionate dei cartoni Disney, questa bicicletta è il regalo ideale, colorata e divertente ha un design accattivante, il telaio sui toni del lilla, rosa e viola è decorato e reso unico con le immagini di Paperina e di Minnie. Il modello dalle dimensioni di 20’’ è pensato per le bambine dai 2 ai 5 anni, grazie alle 6 velocità le piccole potranno decidere l’andamento preferito man mano che diventeranno esperte delle due ruote. La struttura resistente è rifinita dal parafanghi in alluminio, dai fanali e dal campanello, per avere il peluche preferito sempre con sé, il portapacchi posizionato nella parte anteriore è comodo e spazioso.

Pro. Il montaggio è facile.

Contro. Le rotelle per essere rimosse hanno bisogno di attrezzi specifici.

Bicicletta unisex

La bicicletta in acciaio al carbonio ha un design semplice ed essenziale pensato per le femminucce e i maschietti, disponibile in diversi colori come giallo, rosa e arancione, la bici accontenta ogni gusto. Grazie al manubrio e al pedale antiscivolo l’esperienza di guida è semplice e sicura, inoltre, la sella regolabile permette di scegliere l’angolazione preferita per assicurare stabilità alla guida. I pneumatici antiscivolo sono resistenti all’usura e sono pensati per dare il meglio sia sulla strada cittadina sia su terreni sterrati, ideale per i bambini dai 3 agli 8 anni permette di imparare divertendosi e in totale sicurezza.

Pro. La bicicletta è leggera ma resistete.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio è stato difficile.

Triciclo 3 in 1

Migliorare l’equilibrio dei bambini deve essere fatto gradualmente e con i mezzi giusti, questo triciclo è perfetto per insegnare ai piccoli ad andare in bicicletta. Il modello con tre modalità è pensato per ogni fase, quella stabile può essere utilizzata quando i bambini sono più piccoli, la seconda modalità va da quella stabile a quella con equilibrio e consente ai bambini di utilizzare la forza fisica delle gambe e dei piedi per avanzare. Con la terza trovano il loro equilibrio e migliorano le capacità motorie, il manubrio regolabile con la svolta limitata a 60 gradi a sinistra e a destra evita di girarlo eccessivamente e scongiurare possibili cadute durante la guida. Il sedile regolabile in altezza fino a 6 cm, permette una guida comoda e sicura.

Pro. La struttura è stabile e robusta.

Contro. Non è indicata per i bambini molto piccoli.

Bicicletta con freno a pattino

Per i genitori la salute dei bambini è importante per questo quando si sceglie una bicicletta si deve pensare anche al suo benessere, questo modello ha il manubrio e la sella regolabile in altezza e in inclinazione, così da poter assumere la giusta posizione mentre si sta sulle due ruote. Il modello leggero è pensato sia per le bambine che per i bambini, e grazie ai fari di sicurezza nella parte anteriore e posteriore, i piccoli potranno andare in bici in compagnia di mamma e papà anche la sera, in totale sicurezza. Realizzata in alluminio, la bicicletta non è solo leggera, ma è anche dotata della stabilità necessaria per una guida facile e divertente.

Pro. La bicicletta è bella e sicura.

Contro. Per alcuni utenti la bicicletta non è adatta ai bambini piccoli.

Bicicletta con telaio in acciaio

Perfetta per i bambini, questa bicicletta con telaio in acciaio ha un design accattivante a cui i piccoli difficilmente riusciranno a resistere. La sella regolabile accompagna i bambini nella crescita, mentre le rotelle sono pensate per chi è alle prime armi e vuole imparare ad andare sulle due ruote, una volta diventati esperti possono essere rimosse facilmente. Il parafango e i tappi di protezione sulle maniglie assicurano un'esperienza di guida comoda e divertente, su ogni tipo di terreno.

Pro. La bici è bella e ha un design accattivante.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Come scegliere la bicicletta per i bambini

La sicurezza dei bambini è molto importante, quindi prima di sceglierla bisogna prendere in considerazione alcuni elementi.

Tipologia

I modelli di bici da bambino sono colorate e ispirate a personaggi dei cartoni, ma nella struttura esistono essenzialmente tre modelli:

Bici classiche : permetto una guida a 360 gradi, su ogni superficie grazie a pneumatici progettati per adattarsi ad ogni situazione

: permetto una guida a 360 gradi, su ogni superficie grazie a pneumatici progettati per adattarsi ad ogni situazione Mountain bike : sono ideali su terreni scoscesi, in cui ci sono sassi o dossi grazie a pneumatici tassellati adatti a questo tipo di terreno

: sono ideali su terreni scoscesi, in cui ci sono sassi o dossi grazie a pneumatici tassellati adatti a questo tipo di terreno Balance bike: sono un incrocio tra un monopattino e una bicicletta e non hanno pedali, consentendo ai bambini di spingersi con i piedi per bilanciare il peso sulla bici

Materiali

Il telaio della bici viene realizzato in differenti materiali come il legno e la plastica, anche se sono resistenti, danno alla bicicletta l'aspetto di un giocattolo. I modelli in acciaio e alluminio, durano di più nel tempo e si avvicinano alle bici degli adulti.

Misura

Per scegliere una bicicletta che sia adatta al piccolo, bisogna prendere in considerazione l'età e l'altezza:

Bambini di 2 e 3 anni: altezza 91 – 99 cm, misura della ruota 30 cm

Bambini di 4 - 6 anni: altezza 104 – 122 cm, misura della ruota 40/64 cm

Bambini di 5 - 8 anni: altezza 114 – 137 cm, misura della ruota 50 cm

Bambini di 8 - 11 anni: altezza 124 – 150 cm, misura della ruota 60/70 cm

Bambini di 10 - 12 anni: altezza 142 cm e oltre, misura della ruota 72 cm

Sella

Anche in questo caso dipende molto dall'età del bambino, ma in generale se ha circa 2 anni, meglio scegliere una sella che arrivi almeno a 28 cm di altezza, mentre se ha 3 anni può andare bene fino a 35 cm, in questo caso l'ideale è scegliere modelli con sellino regolabile, per accompagnare il piccolo nelle varie fasi della crescita.

Manubrio

Il manubrio non deve essere nè troppo alto nè troppo basso, per non costringere il piccolo ad assumere una posizione scomoda, l'importante è che il piccolo riesca ad inclinarsi verso il manubrio per ottenere una leva maggiore.

Rotelle

Fondamentali per i bambini alle prime armi, le rotelle servono nella fase iniziale a fargli mantenere l'equilibrio, una volta acquistata sicurezza devono essere tolte per consentire al bambino di guidare la bicicletta comodamente.

Freni

Per iniziare si può acquistare una bici senza freni o con un freno a contropedale, che si attiva quando si pedala all'indietro, una volta acquisita sicurezza si possono adottare quelle con i freni tradizionali.

