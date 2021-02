Le migliori Biciclette Velomarche per lui e per lei a prezzi scontati

Il marchio Velomarche nasce negli anni Ottanta e si pone già all’epoca come società di grande qualità. Nello Shop di Today.it troviamo oggi quattro diversi modelli da uomo e da donna, con prezzi a partire da 129 euro.

Biciclette per la città, dotate anche di pratici portapacchi, e modelli vintage dal look classico, in grado di mescolare elementi rétro con moderne soluzioni tecniche.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche delle Biciclette Velomarche acquistabili su ShopToday, l’e-commerce di offerte a tempo del gruppo Citynews.

Bicicletta Velomarche Lady Day VM 590/4 VOYAGE

Iniziamo la nostra rassegna dalla bicicletta Lady Day VM 590/4 VOYAGE acquistabile sullo Shop di Today.it a 179,90 euro. Modello disponibile in due diverse colorazioni: Light Fuxia e White. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ricordiamo il telaio e la forcella in Hi-ten steel, un particolare acciaio molto elastico. Citiamo, inoltre, il cambio SH TY21 e i comandi SH revo RS36. Bici da donna equipaggiata anche con due utili portapacchi, all'anteriore e al posteriore.

Scopri di più su ShopToday a 179,90 euro

Bicicletta Uomo VeloMarche Fusion VM 609M CITY BIKE

Passiamo ora alla bicicletta da uomo VeloMarche Fusion VM 609M CITY BIKE disponibile in due colori, bianco e silver. Bici acquistabile ad un prezzo scontatissimo, solo su ShopToday, a partire da 129 euro. Si tratta di un completo modello da città con parafanghi e portapacchi al posteriore, equipaggiato con un telaio Hi-ten Man H50/54 e cambio SH TY21.

Scopri di più su ShopToday a partire da 129 euro

Velomarche Via Veneto Allure 6Speed Man VV605M Verde Oasi

Nel nostro Shop è anche presente la bicicletta Vintage Velomarche Via Veneto VV605M Uomo in offerta a 169 euro (prezzo di listino 282 euro). Un modello disponibile nella colorazione Verde Oasi, capace di mescolare un elegante design rétro con accenti tecnologici che la rendono inconfondibile ed unica. Bicicletta prodotta artigianalmente in Italia, dotata di telaio e forcella in acciaio, freni V-brake in alluminio e cambio SH TY21.

Scopri di più su ShopToday a partire da 169 euro

Velomarche Via Veneto Allure 6Speed Lady VV605L

Concludiamo la nostra rassegna con la bicicletta Velomarche Via Veneto Allure 6Speed Lady VV605L acquistabile in offerta a 194,90 euro (prezzo di listino 282 euro), in due raffinate colorazioni: Beige cappuccino e Blu mama non mama. Modello che vanta un mix di elementi classici e moderne soluzioni tecniche come il cambio SH TY21 a sei velocità. Ricordiamo anche il telaio e la forcella in alluminio e i due pratici portapacchi al posteriore e all'anteriore. Bicicletta prodotta artigianalmente in Italia.

Scopri di più su ShopToday a partire da 194,90 euro

Modalità di ritiro e consegna

Infine, le modalità di ritiro e consegna delle biciclette Velomarche. Puoi scegliere tra:

-Farti spedire la bicicletta da assemblare direttamente a casa; spedizione tramite corriere gratuita in tutta Italia.

-Ritirare la bicicletta già assemblata presso il punto Maffei Motor&Cycles di Lecco, in Piazza dei Cappuccini 9.

Concludiamo ricordando l’extra sconto del 5% riservato agli iscritti alla newsletter di ShopToday.