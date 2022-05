Occhiali listyle e caschi ecosostenibili Bollè: pedalare rispettando la natura

Il ciclismo è una vera e propria passione che non solo permette di rimanere in forma, ma consente di stare a contatto con la natura. Per farlo al meglio è importante indossare accessori di design e sostenibili e Bollè racchiude tutte queste caratteristiche.

Il marchio, nato in Francia nel 1888, è leader nel settore degli occhiali da sole e dei caschi e viene incontro a tutti quei ciclisti che vogliono perseguire uno stile di vita attivo senza dimenticare il benessere del pianeta.

Il casco Stance Cross dotato di sistema Click-To-Fit permette di adattare la vestibilità in modo facile e veloce attraverso la rotella di regolazione gommata che in pochi minuti consente di stringere o allentare il casco.

La marcia in più? Il sistema è realizzato in nylon riciclato o in nylon prodotto con olio di ricino rinnovabile così come i regolatori delle cinghie, tutto nel pieno rispetto della natura. L'adesivo riflettente e la fettuccia del casco sono stati pensati per assicurare il massimo della sicurezza perché permettono di essere visibili anche di notte. Progettato con 11 prese d’aria, assicura una buona circolazione, inoltre la rete integrata sul casco mette al sicuro dagli insetti per allenarsi senza alcun problema. I colori sobri del casco si associano ad un design di tendenza e pratico, infatti la visiera rimovibile si adatta ad ogni attività sulle due ruote sia in città che in mountain bike.

Quando si va in bici, anche gli occhiali hanno un ruolo centrale e Bollè mette a disposizione il modello Anaconda realizzato in policarbonato, con lenti polarizzate pronte a proteggere gli occhi dalla luce del sole riflessa.

Adatti in ogni occasione, il rivestimento anti-appannamento in AF è resistente anche ai graffi e alle sostanze chimiche. Lo speciale trattamento ha il vantaggio di conservare intatte le sue proprietà anche dopo diversi lavaggi e utilizzi. I terminali ed i naselli regolabili, poi, sono realizzati con un materiale brevettato Thermogrip con proprietà idrofiliche che lo rendono ancora più aderenti quando sono bagnati, mantenendo gli occhiali in posizione, anche durante allenamenti intensi.