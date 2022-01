L'abbigliamento perfetto per sfidare in bici il freddo invernale

In inverno, le giornate si accorciano e le temperature si abbassano. Il più delle volte si è tentati di abbandonare la bici e di salire in sella quando le temperature saranno più miti.

Per non perdersi l'emozione di pedalare nel totale silenzio e di ammirare il paesaggio invernale, l'ideale è attrezzarsi per resistere al vento e alla pioggia. Per rimanere asciutti e non temere il freddo la soluzione ideale è il completo invernale per andare in bicicletta.

L'abbigliamento vi consentirà di sfidare le temperature rigide e continuare a divertirvi in sella.

Completo a stampa

Il completo da bici con colori vivaci e stampe allegre è perfetto per essere visibili durante le nebbiose giornate invernali. La tasca posteriore con nastro riflettente è pensata per conservare chiavi, portafogli e altri oggetti, ma è anche un valido aiuto durante la notte perché aumenta la sicurezza di guida dopo il tramonto. Il pantalone e la maglia a maniche lunghe sono realizzati in un pratico tessuto traspirante che riduce la sudorazione e vi permette di rimanere asciutti e al caldo anche durante le giornate più ventose. La maglia e i pantaloni hanno nastri antiscivolo in silicone per mantenere la stoffa aderente al corpo e per prevenirne l’usura.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Meglio usarla con altri accessori invernali.

Completo con salopette

Il completo dotato di maglia a maniche lunghe può essere abbinato alla salopette o a semplici pantaloni. L'orlo in gomma eviterà ai vestiti di scivolare, mentre il tessuto innovativo e leggerissimo è reso unico dalla micro-rete che garantisce un'ottima traspirabilità. Elastico e morbido il completo si adatta perfettamente al corpo per assicurarvi libertà di movimento e il massimo del calore in inverno. I pantaloni con sistema 3D gel permettono alla pelle di respirare anche dopo lunghi allenamenti, mentre le tasche posteriori della maglia consentono di portare con sé oggetti personali, ed essere sempre visibili grazie alla fascia riflettente sui lati della maglia che migliora la sicurezza di guida durante la notte.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Va bene fino ad una temperatura di 5 gradi.

Completo essenziale

Il set d'abbigliamento ciclista è elegante ed essenziale, dotato di strisce riflettenti gialle o rosse, permette di essere ben visibili sia di notte, sia nelle giornate piovose. Il materiale elasticizzato si adatta perfettamente ad ogni corporatura per pedalare in totale libertà, inoltre il completo dotato di maglia a maniche lunghe vi accompagnerà durante i mesi più freddi dell'anno garantendovi la massima protezione dal freddo e dal vento. Le 3 tasche posteriori permettono di avere sempre con voi i vostri oggetti, come cellulare, snack, attrezzi per bici, infine, i pantaloni elasticizzati consentono libertà di movimento mentre il cuscino imbottito 3D allevia il dolore dell’anca.

Pro. La tuta è comoda e calda.

Contro. Per alcuni utenti veste un po’ abbondante.

Completo in tessuto antivento

Il set realizzato in tessuto antivento ha l'interno in pile termico per mantenere il calore durante la stagione più fredda, inoltre, la zip a tutta lunghezza della maglia e l'orlo dei pantaloni realizzato in gomma, assicurano il massimo del calore in ogni occasione. La giacca dotata di tre tasche posteriori è perfetta per avere tutto ciò che serve sempre a portata di mano, mentre i pantaloni con 3D antibatterica gel, riducono al minimo il senso di shock e permettono alla pelle di respirare e di rimanere asciutta anche dopo ore in sella.

Pro. La tuta è comoda e abbastanza calda.

Contro. BIsogna fare attenzione alle taglie.

Body invernale

Il body invernale termico a manica e pantaloni lunghi è in grado di mantenervi al caldo, morbido, elastico e resistente garantisce il massimo comfort e la massima protezione. Realizzato in tessuto antibatterico migliora la traspirazione, mentre l’assenza di cuciture impedisce la formazione di fastidiose irritazione cutanee. Il fondello a tripla densità con rivestimento in microfibra e senza cuciture è ideale per allenamenti e competizioni anche su lunghe distanze.

Pro. Mantiene al caldo.

Contro. Non ha tasche posteriori.

Completo invernale

Il completo invernale è composto dal giubbino formato da membrana antivento per avere la massima protezione contro freddo e vento, soprattutto durante le uscite invernali. La struttura bielastica offre calore e morbidezza al tatto, mentre le tre ampie tasche aperte e il taschino con zip, vi permettono di portare con voi tutto il necessario quando vi allenate o durante una gara. La calzamaglia realizzata in tessuto Super Roubaix è molto morbida ed elastica e la felpa interna mantiene perfettamente la temperatura corporea, infine il fondello High Density Ergonomic consente di allenarsi per diverse ore senza sentire alcun fastidio in sella.

Completo 5 pezzi

Perfetto per chi si allena tutti i giorni, anche quando le temperature sono particolarmente basse, questo completo 5 pezzi è adatto ad ogni necessità. Con i pantaloncini a compressione, i pantaloni, la maglia a maniche lunghe, quella a maniche corte e la giacca con il cappuccio, potrete praticare la vostra attività preferita anche in pieno inverno. Il materiale a compressione è morbido e leggero e assicura il massimo del comfort. Grazie all'assorbimento dell'umidità e all'asciugatura rapida, sarete asciutti anche dopo diverse ore in sella, facile da lavare in lavatrice, il completo total black non perderà colore.

Pro. Il set è realizzato con materiali di qualità.

Contro. La giacca è leggermente corta di maniche

Completo antivento

Resistere al freddo invernale è possibile con il completo antivento! Il giubbino realizzato con una membrana che protegge dalle intemperie garantisce la massima protezione dal freddo e dalla pioggia, inoltre, il taglio della giacca è pensato per assicurare la massima vestibilità e per permettervi di muovervi liberamente in ogni situazione. La calzamaglia realizzata in tessuto SuperRoubaix, è morbida ed elastica, e il rivestimento felpato mantiene la temperatura interna corporea, mentre il fondello HD Ergonomic assicura lunghe sessioni di allenamento senza sentire alcun fastidio. Il completo è rifinito con inserti catarifrangenti per allenarsi in sicurezza anche di sera.

Pro. Mantiene caldo anche quando le temperature sono basse.

Contro. È indicato solo per l'inverno.

Completo a stampa

Affrontare l'inverno al caldo non vuol dire rinunciare al proprio look e con questo completo potrete allenarvi con un outfit invidiabile grazie alla stampa che ricorda uno squalo! Disponibile in differenti fantasie e colori, non dovete fare altro che scegliere quello che vi piace di più. Il tessuto a rete, in poliestere e ad alta elasticità è permeabile all'aria e si asciuga rapidamente perché assorbe efficacemente il sudore, mentre il cuscino gel in 3D è antibatterico, protegge dagli urti ed è traspirante. La giacca dotata di tre tasche posteriori completate da una striscia riflettente, permette di inserire all'interno le chiavi, lo smartphone o gli oggetti di cui avete bisogno.

Pro. Il completo è elastico e confortevole.

Contro. Per alcuni utenti non è adatto alle temperature basse.

Completo termico

Il completo è il migliore alleato durante le uscite in bici perché è formato da una membrana a due strati, l'esterno è realizzato in tessuto strutturato in poliestere, con funzione traspirante. la parte interna è rivestita con un tessuto in pile morbido e liscio che trattiene il calore corporeo proteggendovi dal freddo e allontanando l'umidità dalla pelle. Il pantalone a salopette e la giacca con zip integrale vi terrà al riparo dal freddo, grazie anche all'orlo in vita che permette alla giacca di rimanere aderente e ferma. Gli inserti in 3D e il fondello ergonomico si adattano bene al corpo così da previene fastidiosi dolori durante l'allenamento.

Pro. Il completo è comodo e caldo.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Come vestirsi in bici in inverno

Quando uscite in bici in autunno o inverno, bisogna prendere alcune precauzioni. Coprirsi è importantissimo, soprattutto le estremità, ma nello stesso tempo non dovete esagerare perché rischiate di sudare troppo. Per evitare di stare in sella e sentire troppo caldo, meglio vestirsi a strati e avere con sé uno zaino in cui conservare gli indumenti che poco alla volta vi toglierete.

Per quanto riguarda le estremità, le parti più difficili da tenere al caldo sono le mani, i piedi e la testa, vediamo l'abbigliamento adatto per allenarvi in tranquillità e sicurezza quando le temperature sono basse.

Busto

Questa è la parte più esposta, ma anche quella che deve essere protetta meglio, sudando eccessivamente potete correre il rischio di ammalarvi. In questo caso bisogna scegliere bene l'intimo,: a maniche lunghe o corte, l'importante è che riesca ad assorbire bene il sudore. La scelta migliore è quello con tecnologa windstopper che mette al riparo il busto dal vento.

Oltre all'intimo anche la maglia non deve essere sottovalutata, meglio un modello a maniche lunghe, realizzato in materiale termico, leggero e traspirante, il tessuto migliore è la lycra. Infine, se preferite allenarvi in ogni condizione meteo, impossibile non avere una giacca a vento che vi riparerà dalla pioggia e dall'aria fredda.

Gambe

Quando siete in sella le gambe lavorano molto quindi riescono a scaldarsi bene, proprio per questo motivo meglio coprirle quando fa molto freddo per evitare problemi muscolari, stiramenti e contratture. I più indicati sono i pantaloni lunghi, il modello a salopette solitamente è antivento e aiuta a proteggere una parte del busto. Un'altra soluzione è quella di utilizzare i gambali, completi o a 3/4 così da indossarli o toglierli in base alle esigenze.

Testa

Grazie al casco la testa in parte è coperta, ma per avere una protezione in più, soprattutto quando si affrontano le discese, potete indossare il copriorecchie che mette al riparo la fronte. Se invece, siete alla ricerca di un capo che metta al sicuro anche il viso, potete ricorrere al passamontagna.

Mani

Le mani devono essere calde, ma avere la libertà di muoversi, quindi la scelta dei guanti deve essere accurata. Se quelli leggeri non vi mettono al riparo dal freddo, quelli troppo pesanti potrebbero impedirvi di manovrare al meglio i freni, quindi una soluzione sono quelli intermedi. Questi lasciano mobilità alle dita, assicurano un grip anche in caso di pioggia e mettono le mani al sicuro dalle vibrazioni del manubrio.

Piedi

I piedi sono la parte più esposta e quindi difficile da scaldare, per tenerli al caldo è possibile utilizzare le calze termiche o i copriscarpe in neoprene che proteggono il piede anche quando la temperatura si avvicina allo zero. Per chi soffre particolarmente il freddo, anche le scarpe invernali, realizzate in materiali traspiranti, sono un ottimo modo per mettere i piedi a riparo dalla pioggia.