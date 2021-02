Le migliori bottiglie termiche, perfette per tutti gli sport e in ogni occasione

Stanchi e con poca energia? Anche se sembra un paradosso, praticare sport regala energia e risveglia il metabolismo. Inoltre, ha diversi benefici per quanto riguarda la salute.

Quando ci si allena però, ci capita di sudare di più e di sentire la necessità di dissetarci. In questo caso ci vengono in soccorso le borracce termiche. Pratiche ed ergonomiche sono l'accessorio indispensabile quando si fa sport ma anche in tante altre occasioni diverse. Vediamo allora i migliori modelli!



La più essenziale: bottiglia termica a prova di perdite

Linee semplici ed essenziali sono i tratti caratteristici di questa borraccia, un modello ideale per diversi sport, dalla bicicletta alla corsa e al trekking. Basta inserirla nel porta borraccia della bici o legarla allo zaino grazie al cordino in dotazione e in un attimo l'avrete sempre a portata di mano. La borraccia vi accompagnerà nel corso di intensi allenamenti, senza perdere neanche una goccia d'acqua. Il meccanismo di apertura si basa su un sistema a lucchetto che si chiude ermeticamente con la semplice pressione di un pulsante, per assicurare il massimo dell'igiene il beccuccio è protetto da un coperchio. Realizzata in materiale privo di BPA è disponibile in due versioni, quella da 350 e quella da 500 ml. Le bottiglie lavabili in lavastoviglie mantengono i liquidi caldi o freddi in base alle necessità, non dovete far altro che scegliere il vostro colore preferito tra i diversi messi a disposizione.

Pro. Il coperchio protegge il beccuccio e garantisce il massimo dell'igiene.

Contro. Non ha una struttura ergonomica.

Ideale per lo sport: borraccia con tappo sportivo

Per dissetarsi durante gli allenamenti o riscaldarsi durante le corse in bici in inverno, questo modello è ideale. La borraccia con doppio strato in acciaio inossidabile, è in grado di mantenere le bevande fredde per 24 ore e calde fino a 12 ore. Il materiale senza BPA, non altera il sapore delle bevande e non modifica l'odore, grazie alla realizzazione con vernici in polvere non tossiche. Resistente e facile da usare, è ideale per ogni sport grazie al tappo sportivo in dotazione che elimina il rischio di fuoriuscite mentre ci si allena. Disponibile in diversi colori, il design a collo stretto rende semplice portarla con sé e bere da essa.

Pro. La bottiglia isola il contenuto che conserva la temperatura.

Contro. Il tappo si avvita all'interno del collo della bottiglia e quindi è poco igienico.

Perfetta per ogni esigenza: borraccia con grandezze diverse

La bottiglia termica da tre formati: 500 ml, 750 ml e 1 litro si adatta ad ogni necessità, disponibile in diversi colori, che rispecchiano ogni gusto e stile, il modello antiscivolo permette di averla sempre con sé durante l'attività fisica senza il rischio di farla cadere. Realizzata in materiale privo di BPA permette di conservare la temperatura in base alle proprie esigenze. Ergonomica e facile da usare, è possibile aprire il coperchio con una sola mano e grazie al meccanismo a molla rimane fermo senza cadere sul volto. La marcia in più? Il contenitore indica la capienza residua e un sistema per stabilire quanta ne è stata bevuta in un determinato lasso di tempo.

Pro. Realizzata in materiale antiscivolo è perfetta per dissetarsi durante gli allenamenti.

Contro. Non può essere lavata in lavastoviglie.

Semplice da usare: borraccia con cannuccia

Quando ci si allena si perdono molti sali minerali e per reintegrarli avere l'acqua o integratori a portata di mano è importante. La bottiglia termica è un valido aiuto soprattutto durante le sessioni d'allenamento particolarmente intensi. La forma sottile si adatta alla mano e alla maggior parte dei portabottiglie montati sulla bici ed è disponibile in diverse misure per portarla comodamente sempre con voi. Realizzata in materiale soft-touch, le pareti esterne offrono una maggiore resistenza ai graffi, priva di BPA vi permetterà di dissetarvi in modo sicuro grazie alla cannuccia incluso nel tappo a prova di fuoriuscita. Realizzata in colori allegri e divertenti, non vi resta che scegliere quello adatto alle vostre esigenze, basta una sola mano e in un attimo avrete la possibilità di aprire la bottiglia e bere comodamente.

Pro. Semplice ed ergonomica, perfetta quando si pratica sport.

Contro. Per alcuni utenti non si svuota completamente

Ideale per la Mountain Bike: borraccia in alluminio

Per allenarsi in tranquillità e riuscire a dissetarsi durante l'attività fisica, questa bottiglia termica per bicicletta è il modello ideale. Realizzata in materiale di alta qualità, sicuro e non tossico, adatto per la bicicletta, ma anche per la palestra, yoga e l'escursionismo. Resistente e comoda da usare, la doppia parete termica mantiene le bevande fredde in estate e calde in inverno. Il design essenziale è arricchito da un coperchio a chiusura ermetica. Facile da riempire grazie al cappuccio removibile ha una capacità di 500 ml, per dissetare in ogni occasione.

Pro. Mantiene la temperatura della bevanda per ore.

Contro. Deve essere fatto un piccolo adattamento per farla entrare nel portaborraccia della bici.

Per isolare le bevande: borraccia in acciaio

Riuscire a mantenere le bevande alla giusta temperatura in base alle stagioni non è sempre facile. Con questo modello potrete allenarvi comodamente in bici e dissetarvi, in ogni momento, questa bottiglia con esterno a doppia parete garantisce bevande sempre alla giusta temperatura. Realizzata in acciaio inossidabile 18/8 di materiale robusto, 100% privo di BPA, il contenuto sarà al riparo da tossine e residui chimici e sicuro per la salute. Dotato del tappo con guarnizione sottovuoto starete al sicuro dal rischio di perdite o fuoriuscite. La capienza di 720 ml e un pratico cinturino, la rende comoda da appendere e trasportare.

Pro. Mantiene la temperatura dei liquidi all'interno.

Contro. Per alcuni utenti il diametro del collo è troppo ampio.

Perfetta per i viaggi: borraccia con temperatura sul tappo

Avere la temperatura dell'acqua sempre sotto controllo non è semplice, soprattutto quando ci si allena, ma con questo modello diventa tutto più facile. La borraccia è dotata di tappo con display a Led impermeabile che può essere completamente immerso in acqua, non dovete fare altro che toccare lo schermo e la temperatura del liquido verrà visualizzata. Adatta sia in estate che in inverno, mantiene il calore del liquido al di sopra di 42 gradi per circa 6 ore e al fresco, al di sotto di 10 gradi, per un massimo di 5 ore. Le pareti interne ed esterne in acciaio inossidabile per uso alimentare e di alta qualità sono prive di BPA per dissetarvi dopo un lungo allenamento in totale sicurezza.

Pro. Le bevande sono sempre alla giusta temperatura.

Contro. La batteria del tappo non può essere sostituita

Per avere la bottiglia sempre pulita: borraccia con spazzola

La borraccia riesce a mantenere i liquidi freddi e caldi per circa dodici ore, ideale durante l'allenamento o un'escursione grazie al vuoto a doppia parete. Realizzata in acciaio inossidabile, è priva di BPA e ftalati ed è estremamente sicura perché ha il tappo isolato a tenuta stagna con anello in silicone per uso alimentare e coperchio in acciaio inox. Per avere la borraccia sempre pulita anche dopo diversi utilizzi, la bottiglia termica è arricchita da una spazzola in grado di eliminare efficacemente ogni residuo. Disponibile in differenti colori adatti ad ogni stile, potrete portare la borraccia sempre con voi all'interno del sacchetto incluso nella confezione.

Pro. La borraccia è comoda, funzionale ed esteticamente bella.

Contro. Per alcuni utenti la vernice esterna si rovina facilmente.

Come scegliere la bottiglia termica

In commercio ci sono numerosi modelli di borraccia termica, ognuna risponde ad esigenze e gusti differenti. Anche se il design è importante, prima di acquistarla dobbiamo valutare altri fattori, scegliere quella giusta in realtà non è complicato, basta seguire piccoli consigli e avrete una bottiglia efficiente e total green.

Materiale

Il primo elemento da prendere in considerazione è il materiale, questo deve essere sicuro per la salute, resistente all'usura e al tempo, i più diffusi sono:

acciaio inossidabil e: è il materiale più utilizzato perché dura a lungo ed è facile da pulire;

e: è il materiale più utilizzato perché dura a lungo ed è facile da pulire; alluminio : anche questo materiale è resistente, ma a differenza dell'acciaio è più leggero;

: anche questo materiale è resistente, ma a differenza dell'acciaio è più leggero; vetro : tra i materiali utilizzati è senza dubbio il più ecologico perché può essere riciclato, ma nello stesso tempo è il più delicato;

: tra i materiali utilizzati è senza dubbio il più ecologico perché può essere riciclato, ma nello stesso tempo è il più delicato; plastica : versatile e maneggevole se si sceglie questo materiale bisogna assicurarsi che sia senza BPA;

: versatile e maneggevole se si sceglie questo materiale bisogna assicurarsi che sia senza BPA; ibride: sono bottiglie realizzate con uno o più materiali elencati precedentemente.

Isolamento termico

In estate o in inverno, quando ci si allena bisogna avere una bevanda dissetante e alla giusta temperatura, per questo il sistema di isolamento termico delle bottiglie è importante e per essere efficiente deve avere il rivestimento in doppia parete. Questo sistema è composto da due recipienti di diverse dimensioni, l'uno all’interno dell’altro e uniti all'altezza del collo, così da creare una camera dalla quale viene tolta l’aria per ridurre il trasferimento termico e conservare inalterata la temperatura della bevanda.

Sistema di chiusura

La borraccia termica deve essere maneggevole per portarla sempre con sé e quindi anche sicura per evitare la fuoriuscita accidentale del liquido. Per ottenere questo risultato il sistema di chiusura ricopre un ruolo importante e deve essere ermetico. Le migliori sono quelle con tappo provvisto di guarnizioni in gomma o silicone e a tenuta stagna, per avere un accessorio funzionale e sicuro, potete scegliere le borracce con tappo con cannuccia integrata, in questo modo non solo non ci sarà la dispersione del calore, ma sarà facile bere.

Capienza e peso

Esistono borracce di varie misure, da quelle piccole che hanno una capienza di 350 o 500 ml, ideali per allenamenti brevi, a quelle grandi che hanno una capienza che va da 750 ml a 1 litro ideali durante i viaggi o se si è fuori casa tutto il giorno. Oltre alla capienza, si deve prendere in considerazione anche il peso quando la bottiglia è vuota che va dai 150 grammi dei modelli in alluminio ai 2 kg per quelli più pesanti.

