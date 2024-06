Le migliori bici pieghevoli a partire da 189 euro

Le biciclette pieghevoli sono modelli compatti e versatili che possono essere facilmente riposti in auto o portati in casa o in ufficio, evitando così eventuali furti.

Mezzi, inoltre, molto più leggeri e maneggevoli di una comune bicicletta, che possono anche essere trasportati in metro o in treno.

Sul mercato è possibile trovare modelli per tutti i gusti: citybike con parafanghi e portapacchi, robuste mountain bike e anche modelli elettrici a pedalata assistita.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori modelli di biciclette pieghevoli attualmente sul mercato.

FabricBike

Iniziamo la nostra rassegna con la FabricBike, un modello con telaio in alluminio e ruote da 20", disponibile in varie colorazioni. Ricordiamo, infine, le dimensioni quando chiusa pari a 25.4x76.2x55.9 cm.

F.lli Schiano Pure E-Sky

Proseguiamo con la E-Sky, una bicicletta elettrica pieghevole con ruote da 20 pollici, cambio Shimano a 7 velocità e display a Led. Ricordiamo anche le luci anteriori e posteriori alimentate dalla batteria della bicicletta, il telaio facilmente ripiegabile, la sella Selle Royal per un maggiore comfort, il campanello, i parafanghi e il copricatena.

Sabuidds

Passiamo alla Sabuidds, una mountain bike con ruote da 26'' realizzato in acciaio al carbonio . Bici con cambio a 21 rapporti, parafanghi, freni a disco, completamente ammortizzata.

Nilox X0

Proseguiamo con il modello di Nilox X0, una bici pieghevole con cerchi da 20 pollici, dotata di telaio in acciaio di colore nero opaco. Un modello con un peso di 12 Kg e dimensioni, una volta piegata, pari a 80x65x30 cm.

Multibrand Probike

Concludiamo la nostra rassegna con la Multibrand Probike Folding 20, una bicicletta pieghevole con ruote da 20 pollici. Bici equipaggiata con cambio Shimano, luci anteriori e posteriori, parafanghi e portapacchi posteriore.

