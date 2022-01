Le cyclette per allenarsi anche in casa

Le feste sono ormai finite e come ogni anno ci troviamo a fare i conti con l’ago della bilancia. I pranzi e le cene in famiglia e i deliziosi dolci natalizi immancabilmente ci hanno fatto mettere su qualche chilo di troppo.

Come ogni anno tra i buoni propositi c’è quello di perdere i chili accumulati per rientrare nel nostro vestito preferito. L’alimentazione sana deve essere accompagnata dall’attività fisica e se il freddo ci spinge a stare chiusi in casa, un ottimo modo per rimettersi in forma è fare attività fisica direttamente nel nostro salone.

Per gli amanti delle due ruote è possibile costruire un programma d’allenamento per riguadagnare la forma fisica tanto desiderata. Tra gli attrezzi più pratici e versatili c’è la cyclette. Piccola e poco ingombrante, anche per chi ha le camere piccole, è il valido sostituto della bicicletta. L’accessorio permette di coprire la stessa distanza che si percorre durante gli allenamenti all’aperto, direttamente a casa nostra.

Perfetta anche per chi ha bisogno di intraprendere la riabilitazione ecco alcune cyclette per accontentare ogni esigenza.

Cyclette orizzontale

Siamo amanti della bicicletta, non riusciamo a scendere dal sellino e teniamo costantemente sotto controllo i nostri progressi? Per continuare i nostri allenamenti direttamente a casa, quando le giornate sono particolarmente fredde, questa cyclette fa al caso nostro. Perfetta se abbiamo problemi di schiena permette di allenarsi comodamente e perdere i chili di troppo, semplice e facile da utilizzare grazie alla regolazione del sedile anche quando si è seduti sulla cyclette. Il grande cuscino e i pedali con le cinghie permettono di avere il massimo del comfort in ogni fase del workout. Pensato per chi riprende l’attività fisica dopo un periodo di riposo o per chi è già allenato, l’apparecchio è dotato di otto livelli di resistenza.

Pro. La cyclette è robusta e ha una seduta comoda.

Contro. Per alcuni utenti non è adatta agli allenamenti intensivi.

Scopri di più su Amazon

Cyclette con schienale

Se abbiamo poco spazio, ma non vogliamo rinunciare a mantenerci in forma comodamente da casa, questo modello è perfetto. La cyclette pieghevole permette di pedalare in totale comodità, infatti, se siamo stanchi possiamo appoggiarci sui manici laterali e allenarci con la schiena dritta. Il monitor LCD collegato ai sensori palmari, posti sul manubrio, permettono di controllare costantemente il ritmo cardiaco per allenarsi in totale sicurezza. La sella regolabile su quattro livelli è imbottita e confortevole, perfetta per lunghe ore d’allenamento su 8 livelli d’intensità. Facile da spostare in ogni stanza, i cuscinetti in gomma non rischiano di graffiare il pavimento, una volta finito, basta chiuderla e posizionarla in un angolo della casa.

Pro. Facile da montare ha il kit incluso nella confezione.

Contro. Il manuale non è in italiano.

Scopri di più su Amazon

Cyclette con rotelle





Avvicinarsi alla bicicletta, facendolo comodamente da casa è possibile con questa cyclette! Grazie al display incorporato possiamo controllale la velocità, il ritmo cardiaco e le calorie consumate per avere i progressi a portata di mano. Ideale se abbiamo già una buona base d’allenamento in altri sport, grazie agli 8 livelli regolabili, possiamo iniziare con quello più leggero, (equivale a quello 4-5 tradizionale) ed aumentare man mano che ci sentiamo pronti e in forma. Il sellino e i pedali con cinturino regolabile, sono pensati per ogni tipo di fisico e altezza, leggera e versatile, grazie alle rotelle anteriori può essere spostata in ogni stanza in modo semplice e veloce.

Pro. Estremamente silenziosa.

Contro. Il sellino ha bisogno di un rivestimento per essere più comodo.

Scopri di più su Amazon

Cyclette con sistema personalizzato



Avere particolari esigenze d'allenamento vuol dire utilizzare un attrezzo in grado di venirci incontro, questa cyclette è dotata di funzioni con cui allenarsi in maniera personalizzata. La bici da camera può allenare efficacemente 5 parti del corpo principali: addome, glutei, braccia, cosce e vita. Grazie al monitor digitale avremo traccia in tempo reale degli esercizi, della velocità, della distanza, delle calorie e del polso, in modo da poter conoscere i progressi e regolare il piano di allenamento. Dotata di magneti, oltre a garantire una pedalata fluida, permette di allenarsi ad ogni ora del giorno perché estremamente silenziosa. Il manubrio ergonomico e la sella regolabile orizzontalmente e verticalmente permettono una sessione di workout confortevole. Perfetta per i più esperti, è un modello elegante che può essere inserito in ogni stanza.

Pro. La cyclette è comoda e silenziosa.

Contro. I clienti che hanno acquistato la cyclette non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Cyclette verticale

Avere una casa piccola spesso vuol dire rinunciare agli attrezzi per l'allenamento perché troppo ingombranti. Se non vogliamo andare in palestra e tenerci in forma direttamente a casa, la soluzione è questa cyclette pieghevole. Anche se piccola e compatta, l'attrezzo è efficace come le classiche bici da camera, dotata di 8 livelli d'intensità, permette di avere un allenamento personalizzato in base alle nostre necessità. Se riusciamo a salire sulla cyclette solo nei ritagli di tempo, grazie al sistema frenante con 8 cuscinetti a sfera a due vie l’apparecchio è estremamente silenzioso e comodo da utilizzare ad ogni ora del giorno. Grazie ai sensori delle pulsazioni e al sedile imbottito regolabile, è possibile utilizzare la cyclette verticale per un allenamento cardio efficace anche in casa.



Pro. La pedalata è facilitata dalla struttura ergonomica.

Contro. Il display non è semplice da resettare.



Scopri di più su Amazon



Cyclette per la famiglia

Se siamo alla ricerca di un modello adatto a tutta la famiglia, questa cyclette fa per noi. Il modello riesce a supportare fino a 100 kg e grazie al sellino regolabile è pensato per persone alte fino a 1,86 m, avendo sempre la schiena dritta grazie al supporto lombare. Adatta per ogni livello, da chi è alle prime armi, a chi è un ciclista provetto, questa cyclette ha ben 8 livelli di resistenza. Se vogliamo controllare i nostri miglioramenti non dobbiamo fare altro che consultare lo schermo LCD in cui c'è un rapporto preciso e puntuale sulle calorie consumate, sul battito cardiaco e sulla velocità. Il manubrio è ergonomico e dotato di sensori per calcolare la velocità, il tempo e la distanza.

Pro. Il modello è silenzioso.

Contro. La cyclette arriva smontata.

Scopri di più su Amazon

Cyclette ellittica

Riuscire ad avere un corpo allenato è possibile grazie alla cyclette ellittica. Il modello completo permette di tonificare gambe e glutei con la parte dedicata alla cyclette e braccia e busto grazie al manubrio dell’ellittica che assicura un movimento naturale. La leva a mano multi grip garantisce una postura ottimale, mentre i 16 programmi di allenamento ci accompagneranno durante il nostro percorso. La struttura in acciaio è solida, mentre i cuscinetti a sfera e i componenti di alta qualità sono pensati per avere il massimo del comfort e sono estremamente silenziosi. La cyclette ellittica ha una portata fino a 160 kg e può essere collegata facilmente allo smartphone tramite Bluetooth.

Pro. Il display è luminoso.

Contro. Per alcuni clienti è un po’ grande.

Scopri di più su Amazon

Cyclette Stazionaria

Per intraprendere un percorso di allenamento intenso, questo modello è la scelta ideale per rimettersi in forma. Permette un allenamento intenso, scegliendo di esercitarsi in pianura, salita o discesa riproducendo quelle che sono le normali condizioni di pedalata all'aria aperta, grazie ai 7 magneti posizionati sulla ruota, può essere regolata girando la manopola della resistenza. Dotata di computer posto sul manubrio in modo da controllare i risultati del proprio allenamento come la distanza percorsa, le calorie bruciate, la velocità di pedalata, il tempo e le pulsazioni. La sella regolabile in verticale e in orizzontale, permettono di effettuare un allenamento comodo e sicuro.

Pro. È realizzata con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumorosa.

Scopri di più su Amazon

Mini cyclette

Per allenarci anche quando siamo in viaggio o fuori casa, l'alternativa è avere con noi una cyclette portatile e questo modello racchiude in sé tutte le caratteristiche che ci servono. Pensata come una bici da casa, questo accessorio sportivo è perfetto non solo per tenerci in forma con le gambe, ma anche con le braccia grazie al cinturino dei pedali regolabile. Avere l'allenamento sempre sotto controllo sarà un vero gioco da ragazzi con lo schermo digitale facile da leggere. Una volta terminato l'allenamento non resta che piegare la cyclette e conservarla per un nuovo utilizzo.

Pro. Efficiente ed occupa poco spazio.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Cyclette da ufficio

Trascorrere lunghe ore seduti non fa bene alla circolazione delle gambe e non sempre abbiamo tempo di andare in palestra. Per non rinunciare agli impegni della giornata senza tralasciare la forma fisica una soluzione è la cyclette da ufficio. Piccola e compatta, può essere utilizzata sotto la scrivania e allenarci mentre lavoriamo, pensata per tenere in forma anche i muscoli delle braccia, è completata da un computer con ampio display LCD per visualizzare il tempo, la distanza, i giri per esercizio, i giri totali e il consumo calorico.

Pro. La cyclette è comoda e pratica.

Contro. Per alcuni utenti il display non è adatto alle persone anziane.

Scopri di più su Amazon

I benefici della cyclette

Allenarsi costantemente è un modo per controllare il peso e mantenersi in forma e la cyclette è tra gli attrezzi migliori per questo scopo. Oltre a questi benefici l’apparecchio ha altri aspetti positivi come ad esempio: