Scarpe da bici, l'accessorio che rende efficiente ogni pedalata

Se amate passeggiare con la bicicletta o se praticate lo sport a livello agonistico, per pedalare senza problemi è indispensabile indossare la scarpa da bici giusta. La calzatura condiziona in modo sensibile la pedalata e quindi anche le prestazioni atletiche del ciclista.

Negli ultimi anni le scarpe da ciclismo sono diventate l'accessorio fondamentale sia per gli amatori che per gli appassionati delle corse su terreni impervi o scoscesi. Il modello deve avere caratteristiche particolari e non sempre è facile orientarsi nella vasta scelta che il mercato propone.

Se volete la scarpa bici giusta, ma non sapete scegliere quella più adatta alle vostre esigenze abbiamo qui per voi una guida con i migliori modelli.

Scarpe ultraleggere: Sidi Wire 2 Carbon

Le scarpe da bici sono state studiate per affrontare lunghe giornate in sella assicurando il massimo delle performance. La tecnologia all'avanguardia permette alla scarpa di essere ultraleggera e avere la suola in carbonio rigida. La chiusura sulla linguetta mantiene il piede premuto contro la suola aumentandone l'aerodinamicità e annullando ogni possibile fastidio al piede. La suola in carbonio ventilata e un inserto posto nella parte anteriore permettono di utilizzare la scarpa durante tutto l'anno, mantenendo il piede sempre asciutto. Infine, la tomaia realizzata in Techpro Microfiber è molto resistente.

Scarpe unisex XLC

Le scarpe ciclismo unisex sono perfette sia per lui che per lei, il modello in cuoio con inserti in rete assicura al piede la possibilità di rimanere asciutto anche dopo ore in bici. Leggere e pratiche, offrono un buon appoggio nella pedalata e nella camminata garantendo la distribuzione del peso senza sforzo. La suola in nylon antiscivolo è perfetta per evitare spiacevoli cadute.

Pro. Le rifiniture sono ben fatte.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scarpe ultra resistenti Fizik

La caratteristica distintiva di questa scarpa è la tomaia realizzata in Microtex, un materiale sintetico molto resistente, leggero e che non si deforma nel corso del tempo. Perfetta per essere indossata durante lunghe ore di allenamento, la scarpa ha una ventilazione interna, grazie alle micro perforazioni realizzate al laser, inoltre la suola in carbonio è estremamente rigida. Pensata per ottimizzare la pedalata e ridurre la pressione sulle ginocchia, la scarpa ha delle tacchette leggermente arretrate rispetto ai classici modelli.

Scarpe da bici confortevoli Northwave

Confortevoli e dal design semplice, ma elegante, queste scarpe hanno una tomaia flessibile che si adatta alla forma del piede che rimarrà fermo grazie al serraggio e al plantare rigido. La suola realizzata in nylon rinforzato con carbonio è estremamente rigida e ha un inserto in carbonio all'altezza della tacchetta, per conservare intatta la potenza durante la pedalata e nello stesso tempo avere la libertà di effettuare una torsione della scarpa. Versatili e adatte ad ogni bici, le scarpe sono compatibili sia con i sistemi di pedali con attacco a tre punti che a quattro punti.

Pro. Le scarpe hanno la doppia regolazione sui pedali.

Contro. I clienti che le hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

Scarpe da bici con chiusura a strappo Shimano

Le scarpe dalle linee eleganti e minimal sono caratterizzate dal raffinato colore bianco in grado di adattarsi ad ogni stile. La chiusura in velcro è perfetta per chiudere la scarpa in pochi minuti, inoltre è ideale se siamo costretti a regolarla durante la pedalata. Realizzata in morbida pelle sintetica in microfibra e tessuto a rete multistrato, assicura il massimo controllo dell'umidità anche dopo diverse ore di allenamento. La suola dotata di fori, assicura al piede il massimo comfort anche dopo ore in sella.

Scarpe con suola in carbonio Sidi

La suola realizzata in carbonio 3k è pensata per rendere la pedalata rigida, ma nello stesso tempo anche flessibile intorno alla punta del piede per aumentare il comfort o alleviare la tensione. La suola, nello stesso tempo ha uno sfiato per l'aria che può essere regolato in base alle necessità. La tomaia realizzata in microfibra TechPro, é innovativa, ecologica e adatta alle differenti attività sportive. Le rotelle Tecno-3 hanno una chiusura a filo, per permette una vestibilità sicura e adattarla alle vostre esigenze.

Pro. Le scarpe sono comode.

Contro. I clienti che le hanno utilizzate non hanno riscontrato difetti.

