La bicicletta elettrica perfetta per muoversi in città e rispettare l’ambiente

Muoversi con agilità nel traffico cittadino o concedersi una passeggiata nel parco è più semplice se lo facciamo con una bicicletta elettrica. Il modello perfetto tutto l’anno, ma soprattutto durante la bella stagione, ci permette di utilizzare la pedalata assistita o elettrica quando ci stanchiamo di pedalare, riducendo al minimo l’inquinamento.

Il motore, posizionato nella parte centrale assicura una pedalata naturale e stabile, inoltre posizionato al centro della bicicletta riduce il rischio di danneggiarsi a causa di buche e sassi rispetto a quello posizionato nella parte anteriore, in caso di pioggia, la ruota rischia di slittare. Difficoltà ci sono anche se il motore è sistemato nella parte posteriore perché può rendere difficile sostituire la ruota nel caso di foratura.

Oltre ad avere un motore posizionato in modo differente a seconda del modello, questo tipo di bicicletta si divide in tre classi differenti:

Classe 1 : il motore si aziona con la pedalata e non offre più supporto quando raggiunge una velocità di circa 30 km/h

: il motore si aziona con la pedalata e non offre più supporto quando raggiunge una velocità di circa 30 km/h Classe 2 : indipendentemente dalla pedalata, il motore entra in funzione, ma raggiunti i 30 km/h non offre più supporto

: indipendentemente dalla pedalata, il motore entra in funzione, ma raggiunti i 30 km/h non offre più supporto Classe 3: la pedalata assistita si attiva quando l’utente pedala e può arrivare fino a 45 km/h

Le biciclette elettriche sono dotate di una batteria a lunga durata, possono essere sia interne che esterne, quest’ultima è semplice da rimuovere e da sostituire. Oltre al tempo e alla durata della batteria bisogna prendere in considerazione anche il tempo di ricarica che di solito vanno dalle 3 alle 5 ore.

Se abbiamo intenzione di muoverci facilmente in città, tra le bici elettriche da acquistare c’è il modello Momo Design Venezia.

Adatta per ogni tipo di percorso, anche quelli più impegnativi ha 6 rapporti e la possibilità di selezionare la marcia adeguata in ogni circostanza. Il manubrio ha uno snodo che permette di utilizzare la bici in modo confortevole, inoltre è possibile regalare l’altezza e l’inclinazione semplicemente utilizzando solo due viti.

Il manubrio è completato da un display a Led che oltre a mostrare la carica residua della batteria, permette di scegliere fra tre livelli di assistenza scegliere in base allo stile di utilizzo.

Perfetto da utilizzare sia di giorno che di sera, la bicicletta ha un fanalino a Led sia nella parte posteriore che anteriore attivabili facilmente.

Grazie alla semplice pressione di un tasto, è possibile azionare la modalità di camminata servo-assistita che agevola il trasporto della bicicletta a mano specialmente in salita.

La batteria a lunga durata è dotata di chiusura di sicurezza, così la batteria può essere ricaricata direttamente sulla bici oppure estratta e ricaricata ovunque collegandola al caricabatteria in dotazione.